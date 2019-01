O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, desloca-se esta segunda e terça-feira a Bruxelas para participar na reunião dos ministros das Finanças da zona do euro (Eurogrupo) e na reunião informal do Conselho Económico e Financeiro (Ecofin).

Pierre Gramegna vai a Bruxelas para reuniões do Eurogrupo e Ecofin

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, desloca-se esta segunda e terça-feira a Bruxelas para participar na reunião dos ministros das Finanças da zona do euro (Eurogrupo) e na reunião informal do Conselho Económico e Financeiro (Ecofin).

Na primeira reunião do ano do Eurogrupo, os ministros deverão começar por debater o futuro da União Económica e Monetária, com especial atenção para as bases do orçamento europeu para a convergência e competitividade, que os líderes europeus decidiram criar na última reunião, no final do ano passado.



Espera-se agora que sejam esclarecidos o financiamento, a gestão e o destino deste fundo.



As negociações sobre o fundo europeu de garantia de depósitos vão fazer também parte da agenda da reunião presidida pelo ministro português Mário Centeno.

Além das questões referentes ao futuro da União Económica e Monetária, os ministros das Finanças da zona euro vão ainda discutir a estratégia da Comissão Europeia para o reforço do papel internacional do euro, em especial no setor energético.



O Eurogrupo deverá ainda abrir as portas à nomeação de um novo membro do Comité Executivo do Banco Central Europeu (BCE), para ocupar o lugar do alemão Peter Praet, cujo mandato termina a 31 de maio próximo.