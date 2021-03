Na comparação homóloga com o quarto trimestre de 2019, o Statec refere um aumento de 1,4% da riqueza nacional.

PIB aumenta 1,6% no quarto trimestre de 2020

A atividade económica luxemburguesa recuperou no quarto trimestre de 2020, com um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) estimado em 1,6% face ao trimestre anterior. Esta é uma das principais conclusões do Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec) divulgadas no boletim desta segunda-feira.

Segundo o Statec, entre as contribuições para esta recuperação em relação ao aos três meses anteriores estão, por exemplo, o aumento de 4% nas atividades financeiras e dos seguros, +4,4% na indústria e +0,6% no imobiliário. Pela negativa, o ramo do comércio, transportes, hotelaria e restauração registou uma quebra de 5,2%.

No boletim desta segunda, o Statec publicou ainda a primeira estimativa para o conjunto de 2020, com uma diminuição de 1,3% do PIB. Os números da riqueza nacional dos trimestres precedentes (avançados pelos diferentes 'flash conjuntura') foram também revistos: para o primeiro trimestre foi de +1,3%, em vez de +1,5%; para o segundo foi de -7,9% em vez de -7,8% e para o terceiro 0,0% em vez de +0,5%.

Já na comparação homóloga com o quarto trimestre de 2019, o Statec refere um aumento de 1,4% da riqueza nacional.

