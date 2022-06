A atividade económica luxemburguesa recuperou no primeiro trimestre de 2022.

Statec

PIB aumenta 1,2% no primeiro trimestre de 2022

Henrique DE BURGO A atividade económica luxemburguesa recuperou no primeiro trimestre de 2022.

O Produto Interno Bruto (PIB) real foi corrigido sazonalmente com um aumento de 1,2% face ao trimestre anterior (4° trimestre de 2021), segundo o Instituto Nacional de Estatísticas luxemburguês (Statec).

Na comparação homóloga, com igual período de 2021, o PIB aumentou 4%. Quanto aos dados do flash conjuntura divulgados também pelo Statec, a produção industrial no Luxemburgo recuou em março 3,2% e as vendas a retalho recuaram 0,7%, isto comparando com o mês precedente.

Patrões consideram que há demasiados feriados e licenças no Luxemburgo União das Empresas Luxemburguesas considera que "num contexto de falta de trabalhadores" a "atratividade do Luxemburgo" não vai passar por mais licenças ou redução do tempo de trabalho.

Três meses depois do início do conflito na Ucrânia, tal como na zona euro, o Statec dá ainda conta de uma queda acentuada na confiança dos agentes económicos. O setor financeiro também sofreu, sobretudo devido à deterioração da conjuntura do mercado bolsista no início do ano.



