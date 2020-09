PGR de Angola pede apreensão de bens de Irene Neto no Luxemburgo

A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola pediu ao Ministério Público luxemburguês a apreensão de bens de Irene Neto, antiga deputada do MPLA e filha do primeiro Presidente angolano, Agostinho Neto.

Segundo a rádio Voz da América, que cita o porta-voz da procuradoria, Álvaro João, "foi enviada uma carta rogatória para o efeito" ao Luxemburgo, mas também a Portugal. Em causa está a investigação ao marido de Irene Neto, Carlos São Vicente, indiciado de crimes de peculato, participação económica, tráfico de influência e branqueamento de capitais, quando era presidente da seguradora da AAA, sediada no Luxemburgo.

Carlos São Vicente é suspeito de ter transferido avultados montantes para contas de familiares no estrangeiro, incluindo uma conta da mulher no Luxemburgo. O dinheiro transferido terá sido desviado do seguro pago pelas companhias petrolíferas, como a Sonangol, na altura presidida por Isabel dos Santos.

A fortuna de Isabel dos Santos também se construiu no Luxemburgo Empresária usou fundos estatais angolanos, um dos países mais pobres do mundo, para adquirir participações na marca de jóias suíça De Grisogono – em parte através de uma empresa de fachada no Luxemburgo. Só nesta jogada, Angola perdeu 120 milhões de dólares (108,2 milhões de euros).

A empresária Isabel dos Santos é, de resto, citada como a pessoa que estará na origem das denúncias contra Carlos São Vicente. A revelação surge depois de o jornal Expresso ter dado conta, na sexta-feira, da confiscação das contas de Irene Neto em Angola e de as autoridades suíças terem bloqueado nesse dia uma conta do marido, no valor de 900 milhões de dólares.

