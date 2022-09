Acusado de favorecer grupos petrolíferos em detrimento dos consumidores, o ministro da Energia defende-se de qualquer favoritismo ao Luxemburger Wort.

Petrolíferas. Claude Turmes rejeita acusações do Partido Pirata

Florian JAVEL Acusado de favorecer grupos petrolíferos em detrimento dos consumidores, o ministro da Energia defende-se de qualquer favoritismo ao Luxemburger Wort.

Foi, no mínimo, inesperado. Após uma conferência de imprensa do Partido Pirata na terça-feira, Claude Turmes (Déi Gréng) viu-se debaixo de fogo. A questão prendia-se com a evolução da margem bruta dos produtos petrolíferos. Sven Clement e Marc Goergen (Partido Pirata) acusaram o ministro da Energia de ser responsável pelo aumento das margens para estas empresas.

Mais concretamente, os deputados do Partido Pirata afirmaram na terça-feira que a margem bruta, que inclui os custos salariais e de funcionamento dos operadores de estações de serviço, não tinha aumentado na proporção do índice. Esta "anomalia" mereceu as acusações ao ministro d'Os Verdes de que este estaria a contribuir para assegurar que os grupos petrolíferos sejam favorecidos pelo Estado à custa dos consumidores.

Um gráfico sobre a evolução da margem bruta foi partilhado pelo Partido Pirata nas redes sociais. Mas a mensagem foi recebida com incompreensão pelo Déi Gréng, incluindo a sua presidente Meris Sehovic. A mensagem não contém números detalhados sobre o aumento da margem bruta.

O Partido Pirata justifica esta ausência por razões legais, já que os advogados teriam aconselhado a não publicar os números dos contratos entre o Governo e as companhias petrolíferas por razões de sigilo comercial.

Entrevistado pelo Luxemburguer Wort, Claude Turmes reage a esta margem bruta mencionada pelo Partido Pirata. O Luxemburgo e a Bélgica estão entre os únicos países da UE a ter um preço máximo no gasóleo e na gasolina, o que também limita as margens dos operadores de estações de serviço. "A margem bruta representa 9% do custo total do produto. Ao contrário da Alemanha ou da Áustria, um operador de estação de serviço aqui está vinculado por este limite. Não podem exercer uma influência infinita sobre a margem", salienta o ministro.

Por outras palavras, aquilo a que os deputados do Partido Pirata chamam super lucros são "simples custos de produção", com os quais os custos de transporte e salários devem ser cobertos. "Devido à pandemia, aos problemas de abastecimento e aos elevados preços da energia, os custos dos operadores das estações de serviço também estão a aumentar. O mesmo se aplica aos salários", diz Turmes, acrescentando que isto é "uma deturpação por parte do Partido Pirata".

Nos últimos dois anos, os custos de distribuição subiram "de 13,3 cêntimos para 15 cêntimos", afirma o ministro, acrescentando que "1,7 cêntimos não é certamente o principal fator no aumento de preços".

Gráfico: Ministério da Energia

Quanto ao contrato entre o Estado e as companhias petrolíferas, que só é acessível aos deputados numa base limitada, Claude Turmes defende-se contra qualquer sigilo. "Não mantivemos o documento em segredo, mesmo que o Partido Pirata afirme que o temos. Já apresentei duas vezes à Câmara a composição dos preços da gasolina". Além disso, "o pedido do partido da oposição para publicar os números do contrato já mencionado só foi possível após consulta a advogados estatais", explica ainda o ministro.

Claude Turmes acrescentou que o Partido Pirata não ser autorizado a publicar os dados oficiais é apenas uma "desculpa" por parte do partido da oposição para enganar melhor o público.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

