Para além do crude, a Europa terá de encontrar fontes alternativas de gasóleo, que ainda não produz em quantidades suficientes.

Embargo

Petróleo russo. Europa vai ter de se virar para África e Ásia e pagar mais caro

A Rússia, o maior exportador mundial de petróleo, produz cerca de 11 milhões de barris por dia de crude, dos quais pouco mais de 5 milhões são exportados. A China é o maior importador de crude russo, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), mas o bloco europeu é um cliente esmagador, com compras de 2,4 milhões de barris por dia, no ano passado.

Em França, a Rússia é responsável por 10 a 12% das importações de petróleo bruto e 20 a 25% das importações de gasóleo (que cobrem, por si só, metade das necessidades do país), segundo a Ufip Energies et Mobilités, que agrupa a indústria petrolífera.

No entanto, a Europa é muito menos dependente do petróleo do que do gás russo e é mais fácil encontrar alternativas.

UE aprova embargo ao petróleo russo À uma da manhã desta terça-feira, foi anunciado o acordo que horas antes parecia impossível. Segundo von der Leyen, 90% do petróleo russo não entrará nos portos europeus até ao fim do ano.

Os 27 decidiram um embargo sobre o petróleo bruto, no prazo de seis meses, e sobre os produtos refinados no prazo de oito meses. Especificamente, a UE decidiu suspender gradualmente as importações de petróleo russo transportado por navio, ou seja, 2/3 das compras europeias.

Foi prevista uma isenção temporária para o petróleo transportado por oleoduto, a fim de levantar o veto da Hungria, mas a Alemanha e a Polónia já tinham desistido de importar por esta via. No total, 90% das exportações de petróleo russo para a UE serão interrompidas até ao final do ano, de acordo com os líderes da UE.

Quais são as alternativas?

"Nos próximos meses terão de ser encontrados novos fornecedores para cerca de três milhões de barris por dia", disse Carsten Fritsch, um analista do Commerzbank à AFP. "A UE parece estar mais interessada em países fornecedores na África Ocidental", observou o perito, citando fluxos da Nigéria, Angola e Camarões. O Commerzbank também cita contratos para trazer grandes quantidades de petróleo dos Emirados Árabes Unidos em julho.

"Já existem alternativas, que são essencialmente o Médio Oriente e a América do Norte para o petróleo bruto", disse também à AFP Olivier Gantois, presidente da Ufip Energies et Mobilités.

Para além do crude, a Europa terá de encontrar fontes alternativas de gasóleo, que ainda não produz em quantidades suficientes. A Ufip menciona "a Índia, que é um grande produtor". O grupo francês TotalEnergies indicou também que iria mobilizar "produtos petrolíferos de outros continentes, em particular a sua quota de gasóleo produzido pela refinaria Satorp na Arábia Saudita".

A médio prazo, a UE também quer reduzir a sua dependência dos combustíveis fósseis, acelerando o desenvolvimento das energias renováveis.

Impacto nos preços

Os preços do petróleo, já elevados nos últimos meses, subiram nesta terça-feira para os seus níveis mais elevados em dois meses após a decisão da UE, que já tinha sido antecipada.

Os peritos acreditam que os barris russos serão simplesmente redistribuídos a preços baixos para a Ásia num jogo de "navios comunicantes" para libertar outros carregamentos de petróleo para a Europa.

Para evitar um aumento de preços politicamente sensível, as potências ocidentais ainda podem libertar algumas das suas reservas estratégicas de petróleo. Acima de tudo, esperam que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opec) concorde em bombear mais nos próximos meses para abastecer o mercado. Contudo, é pouco provável que tal aconteça, uma vez que este está a beneficiar dos preços elevados do petróleo.

