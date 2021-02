Diploma BTS - de ensino superior - é pago como se o trabalhador tivesse apenas o diploma de fim de estudos secundários.

Petição que reivindica reconhecimento do BTS na tabela salarial do Estado vai a debate

Susy MARTINS Diploma BTS - de ensino superior - é pago como se o trabalhador tivesse apenas o diploma de fim de estudos secundários.

A petição pública que reivindica o reconhecimento dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (BTS) na tabela salarial do Estado vai a debate no Parlamento. O documento recolheu, até agora, 4.573 assinaturas, ultrapassando assim as 4.500 assinaturas exigidas.

Apesar de a petição 1765 já ter recolhido assinaturas suficientes, ainda pode ser subscrita no site do Parlamento até 11 de março. O curso para obtenção do diploma de ensino superior BTS tem uma duração de dois anos. É feito após o décimo terceiro ano de escolaridade no Luxemburgo e, apesar de ser oferecido em várias secções do sistema escolar do país, não é reconhecido na tabela salarial do Estado.

A peticionária sublinha que atualmente uma pessoa que tenha um Curso Técnico Superior Profissional é pago como se só tivesse o diploma de fim de estudos secundários quando vai trabalhar para o Estado. Ora, segundo a mesma seria mais justo, criar uma secção intermédia na tabela salarial que se situa entre o salário de um trabalhador com um diploma do secundário e de um com um diploma universitário.

O período de assinatura da petição 1765 arrancou a 29 de janeiro e termina a 11 de março, estipulando o regulamento que estas fiquem disponíveis ao público durante seis semanas.

