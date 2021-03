Reivindicação já tinha sido defendida no final de janeiro pela OGBL.

Petição pública exige salário mínimo qualificado para taxistas

Henrique DE BURGO Reivindicação já tinha sido defendida no final de janeiro pela OGBL.

O novo site do Parlamento dedicado às petições conta desde sexta-feira com uma nova petição (n° 1783) que exige um salário mínimo qualificado para os taxistas. De acordo com o peticionário, Francisco Relvão, o objetivo desta iniciativa passa por reconhecer um salário mínimo qualificado para os trabalhadores do setor dos táxis e o pagamento obrigatório das horas suplementares efetuadas. Uma reivindicação que foi defendida no final de janeiro pela OGBL, argumentando que atualmente o salário deste trabalhadores dependem dos rendimentos gerados que deverão diminuir com a nova reforma do setor. "Os taxistas arriscam-se também a perder grande parte do seu salário", considera a central sindical.

Com a recente reforma da lei dos táxis, que tem entre outros objetivos fazer baixar os preços praticados através de uma maior concorrência, o autor da petição justifica que "é imprescindível que seja imposta aos empregadores o pagamento fixo de um salário mínimo qualificado, acrescido das horas extras prestadas".

Reforma dos táxis. ULC teme aumento dos preços A Federação do setor teme que a liberalização total do setor contribua para o aumento dos preços dos trajetos em vez de os baixar. Opinião partilhada pela União Luxemburguesa dos Consumidores.

Atualmente, os salários dos motoristas são baseados apenas na percentagem sobre as receitas, podendo levar alguns destes profissionais a fazer horas de trabalho a mais para assegurar um salário. Francisco Relvão defende que, com os novos métodos de reserva online e as novas tecnologias digitais, é possível estudar e prever um valor mensal e um fluxo de clientes para as empresas do setor.

Outra medida proposta na petição 1783 é a criação de um subsídio para incitar as empresas a baixar os preços para o cliente, criando uma maior mobilidade no território luxemburguês. O documento está aberto a assinaturas desde 26 de março e conta com 30 signatários esta terça-feira. Para ir a debate no Parlamento terá de atingir o mínimo de 4.500 assinaturas nos próximos 38 dias.

O site do Parlamento tem várias petições públicas prontas a serem assinadas, sendo outra das que mais se destaca o pedido de reforço da segurança no bairro da Gare e nos arredores da capital do Luxemburgo.

