Petição contra CovidCheck no trabalho já tem mais de 6.000 assinaturas

Catarina OSÓRIO Em poucos dias, o documento já ultrapassou largamente o número de assinaturas necessário para ser debatida pelos deputados no Parlamento.

Em apenas poucos dias uma petição de um residente contra a introdução do CovidCheck no trabalho e nas instituições públicas já ultrapassou o número de subscritores necessários para ser debatida em plenário na Câmara dos Deputados. Já conta com quase 6.100 assinaturas, sendo que são necessárias 4.500 para ir a debate público.

O documento n° 2044 deu entrada na semana passada, no mesmo dia em que se soube que o passe sanitário 3G (vacinado, testado e recuperado) vai ser mesmo obrigatório no local da trabalho a partir de 15 de janeiro.

Além de considerar que o regime 3G devia ser anulado nas empresas privadas, a signatária refere que o mesmo deveria ser feito para aceder às instituições públicas como hospitais ou escolas.

No documento, Catalina-Gina Anton argumenta que o direito de acesso às instituições públicas e os direitos de circulação estão a ser violados com esta imposição, e considera mesmo o passe um "meio indireto de pressão" para a vacinação.

Catalina Anton refere ainda que a obrigatoriedade nas empresas cria "disparidades no livre acesso ao mercado de trabalho e nas oportunidades entre quem tem e quem não tem" o CovidCheck.

Segundo o anúncio do Governo, o sistema obrigatório nas empresas começa a contar a partir de 15 de janeiro, mas a próxima 'lei covid' ainda aguarda a votação parlamentar. Sabe-se apenas que será antes de 18 de dezembro, data em que caduca a 'lei covid' atual.

Face às repetidas críticas de associações e sindicatos o Governo garantiu na sexta-feira que não haverá despedimentos, mas há sanções previstas para quem não apresentar um certificado válido ou a ausência dele.

As medidas contra a pandemia levaram mais de duas mil pessoas a protestar nas ruas da capital no fim de semana passado. Alguns incidentes com os manifestantes levaram mesmo as autoridades à abertura de um inquérito.

