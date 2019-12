Em lugar de 3,3%, a economia luxemburguesa irá crescer 2,4%, menos 0,9 pontos percentuais face à previsão anterior.

Pessimismo toma conta das previsões de crescimento do Luxemburgo

Em lugar de 3,3%, a economia luxemburguesa irá crescer 2,4%, menos 0,9 pontos percentuais face à previsão anterior.

As perspetivas económicas para o próximo ano estão cada vez menos otimistas. Ontem o instituto de estatística luxemburguês (Statec) publicou a sua nota de conjuntura, onde revê em baixa o crescimento para 2020: em lugar de 3,3%, irá crescer 2,4%, menos 0,9 pontos percentuais face à previsão anterior. Significa que, em lugar de haver uma retoma face ao crescimento de 2,8% deste ano, haverá antes um abrandamento.

O Statec explica que o Luxemburgo mostrou alguma resistência num contexto de abrandamento mundial, mas sublinha que há sinais negativos que se multiplicam e que deixam antever um clima menos positivo para 2020. Em concreto, a zona euro e a Alemanha – principal parceiro comercial do Grão-Ducado – não escapam à travagem. E não há sinais de retoma para breve.

Os fatores negativos são suscetíveis de reverter a progressão da atividade económica a curto-prazo a começar pela degradação do contexto internacional que já está em curso. O emprego é exemplo desta tendência. As previsões apontam para um abrandamento do crescimento do emprego, de 3,7%, para 3,2% em 2020. Paralelamente, a taxa de desemprego vai estabilizar em torno dos 5,3%.

P.C.S.