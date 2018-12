Além do aumento do salário mínimo e do Rendimento de Inclusão Social, as pensões também vão ser atualizadas a 1 de janeiro de 2019.

Pensões vão ser atualizadas em 2019

As pensões aumentam 0,8% em janeiro. Trata-se de um reajuste do montante das pensões, segundo um comunicado do Governo.

No que diz respeito ao salário mínimo a subida é de 1,1%, tratando-se também de um reajuste do ordenado mínimo ao custo de vida. A mesma subida [1,1%] aplica-se ao Rendimento de Inclusão Social [REVIS na sigla original, o subsídio que substitui o atual Rendimento Mínimo Garantido].

Note-se que estas adaptações fazem com que os montantes das indemnizações da licença parental sejam, igualmente, revistos em alta.



Manuela Pereira