As pensões vão ser aumentadas 2,2%, já no próximo mês.

Segurança Social

Pensões vão aumentar a partir de um de janeiro

Como todos os anos, o Governo examinou e analisou os dados da Segurança Social e chegou à conclusão de que é preciso revalorizar as pensões.



De acordo com os cálculos da Inspeção-Geral da Segurança Social, o fator de ajustamento para 2023 é fixado em "1,553", o equivalente a um aumento global de 2,2%.



Esta revalorização junta-se às indexações previstas para o próximo ano. A primeira deverá ocorrer no início do ano, enquanto a segunda vai ocorrer no mês de abril (tranche adiada em 2022).

O mecanismo de ajustamento das pensões entrou em vigor em 1 de janeiro de 2013.



