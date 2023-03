Apesar da indexação dos salários e pensões de 1 de abril, alguns pensionistas vão receber menos do que em março. Veja o exemplo dado pelo Ministério da Segurança Social.

Pensões aumentam, mas alguns vão receber menos do que em março

Catarina OSÓRIO Apesar da indexação dos salários e pensões de 1 de abril, alguns pensionistas vão receber menos do que em março. Veja o exemplo dado pelo Ministério da Segurança Social.

A segunda tranche da indexação prevista para este ano será acionada a 1 de abril, mas nem todos os pensionistas vão ver a sua reforma aumentar 2,5%. E em alguns casos vão até receber menos do que em março.

Segundo uma nota enviada às redações pelo Ministério da Segurança Social, a tutela explica que apesar desta tranche da indexação, acordada na tripartida de março de 2022, o crédito fiscal de energia (CIE, na sigla francesa) desaparece dos salários e pensões em abril.

Resultado: "a abolição do CIE pode resultar no facto de o montante da pensão luxemburguesa a 01.04.2023 ser inferior ao montante recebido em março de 2023".

Segundo o exemplo referido pela tutela, "para uma pensão de 2.000 euros o aumento de 2,5% do 'index' resultaria em mais 50 euros mensais".

Mas como desaparece o CIE - no valor de 84 euros - estes pensionistas vão receber, na verdade, menos 34 euros que em março. Portanto, a diferença entre o CIE e o valor do 'index'.

Na nota, o ministério lembra ainda as medidas de apoio às famílias e empresas acordadas na última tripartida, em março de 2023.

Abono não aumenta

Como noticiado no início da semana, o abono de família não vai aumentar a 1 de abril apesar do ajuste nos salários e pensões.

Assim, a partir do próximo mês o valor da 'allocation familiale' permanecerá nos 292,54 euros mensais, podendo aumentar no final do ano caso seja acionada a terceira tranche do 'index' prevista pelo Statec.

