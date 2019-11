A subida é de 1,5%.

Pensões aumentam em janeiro no Luxemburgo

As pensões vão aumentar 1,5% no dia 1 de janeiro de 2020. O ajustamento está previsto na proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano e foi hoje revelado pelo ministro da Segurança Social, Romain Schneider, em sede de comissão parlamentar.



O impacto orçamental desta valorização das pensões está avaliado em 75 milhões de euros. No total, o Estado deverá contribuir com 3,7 mil milhões de euros para os diferentes organismos da segurança social, em 2020. A verba mais importante – 1,9 mil milhões de euros – vai justamente para a caixa nacional de pensões.

A saúde dos cofres da segurança social está bem e recomenda-se. Para 2020, o governo aponta para um excedente superior a mil milhões de euros.

As pensões vão então aumentar 1,5% já em janeiro. Mas se as previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre a indexação se confirmarem, o aumento poderá ser mais importante, com os salários e as pensões a serem adaptados à inflação, em dezembro. Na prática essa adaptação dos rendimentos ao custo de vida traduz-se sempre num aumento de 2,5%.