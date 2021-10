O número de desempregados inscritos diminuiu 12,5% entre setembro de 2020 e igual período de 2021.

Trabalho

Pela primeira vez há mais de 10 mil vagas de emprego disponíveis na ADEM

Henrique DE BURGO O número de postos de trabalho disponíveis na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) superou pela primeira vez, em setembro, a barreira dos 10 mil.

No total, a 30 de setembro a ADEM tinha 10.708 vagas de emprego disponíveis (mais 4.299 novas ofertas do que no mês anterior), 1.576 delas no setor da contabilidade e auditoria e 1.489 no setor da construção e na indústria manufatureira.

Segundo os dados divulgados esta quarta-feira pela ADEM, o número de desempregados inscritos diminuiu 12,5% entre setembro de 2020 e igual período de 2021.

A 30 de setembro, havia 15.641 desempregados, ou seja, menos 2.234 pessoas no espaço de um ano. Na comparação com agosto de 2021, havia menos 482 pessoas sem emprego.

Limpezas e agências de trabalho temporário entre os maiores criadores de emprego na pandemia O Statec considera que aumento nestes setores é "normal" visto que houve muitos postos de trabalho que desapareceram durante o confinamento.

A taxa de desemprego em setembro, calculada pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), manteve-se estável em relação a agosto, permanecendo nos 5,5%.

Quanto ao desemprego de longa duração (mais de 12 meses), a tendência é contrariada. Segundo a ADEM, a taxa está em alta sendo que 52% dos desempregados são de longa duração.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.