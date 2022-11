De acordo com a ADEM, a falta de trabalhadores é transversal a todas as profissões do setor da construção.

Emprego

Pedreiros e instaladores sanitários entre as profissões mais procuradas na construção

Diana ALVES De acordo com a ADEM, a falta de trabalhadores é transversal a todas as profissões do setor da construção.

Pedreiros e instaladores sanitários são as profissões mais procuradas pelas empresas do ramo da construção. De acordo com dados divulgados este mês pela Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), há várias profissões neste setor onde continua a haver falta de trabalhadores.



Leia mais no artigo da Rádio Latina.

