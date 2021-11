Registaram-se 300 pedidos de apoio estatal à compra e construção de habitação no Grão-Ducado.

Luxemburgo

Pedidos de subsídios para compra e construção de habitação triplicaram em outubro

Henrique DE BURGO Registaram-se 300 pedidos de apoio estatal à compra e construção de habitação no Grão-Ducado.

O ministro da Habitação, Henri Kox, revelou numa resposta parlamentar ao partido Pirata que o aumento de pedidos de apoio estatal à compra e construção de habitação, no mês de outubro, foi praticamente três vezes superior ao registado em setembro, altura em que se registaram 107 solicitações. Este ano, só em abril é que tinham existido mais pedidos de apoio - foram então 389.

No topo das solicitações estão as ajudas para compra e construção de habitação, seguidos dos pedidos de ajuda relacionados com os prémios de poupança (23 registos) e com a bonificação de melhorias na habitação (20 pedidos). Em outubro registaram-se ainda 12 pedidos de garantia do Estado.

Restaurantes, lares e consultas mais caros Efeitos colaterais da indexação.

Quanto ao número de processos tratados no passado mês, há registo de 100 casos resolvidos, nomeadamente em relação ao prémio de aquisição e compra de casa, 44 bonificações de melhorias, 12 prémios de poupança, nove garantias do Estado e três ajudas relacionadas com a taxa de arquitetura.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.