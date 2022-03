A ministra da Família afirmou esta quinta-feira que há margem para reforçar as equipas caso haja um grande aumento do fluxo de beneficiários.

Pedidos de subsídio de energia podem levar a reforço de gabinetes sociais

Redação A ministra da Família afirmou esta quinta-feira, no Parlamento, que há margem para aumentar o número de assistentes sociais, caso se verifique que o pessoal existente não consegue dar resposta ao aumento de pedidos das famílias carenciadas.

Em resposta a Djuna Bernard, deputada do Déi Gréng, Corinne Cahen disse que, “por enquanto, os gabinetes sociais não estão a verificar uma maior afluência de pessoas”, mas reconheceu que esta poderá vir a ser uma preocupação do Governo.

A parlamentar ecologista, citada pelo Le Quotidien, alertou para a necessidade de o executivo se antecipar na gestão do maior fluxo de beneficiários que os gabinetes sociais deverão receber nos próximos tempos, tendo em conta a escalada dos preços da energia que tem acontecido — ainda que as candidaturas para o subsídio de energia sejam feitas online, através do MyGuichet.lu.

Contudo, as comunas que necessitarem de um reforço da equipa, e que gerem diretamente os seus gabinetes sociais, podem celebrar acordos específicos com o Ministério da Família, que se encarregará de pagar ao pessoal adicional.

Esta situação já ocorreu, em 2015, em municípios como Cidade do Luxemburgo, Esch-sur-Alzette e a área de Nordstad, no seguimento de vários pedidos de requerentes de asilo oriundos da Síria, e poder-se-ia aplicar também, por exemplo, no caso de um um gabinete que é responsável pela gestão do parque de habitação social do município. “Tudo depende do público alvo com que um gabinete social tem de lidar”, resume Corinne Cahen.

Há 30 gabinetes sociais no país

Por outro lado, Djuna Bernard salientou a importância de se dar continuidade a um estudo realizado em 2019 pela Universidade do Luxemburgo sobre o funcionamento dos gabinetes sociais, um instrumento indispensável para “lutar contra a exclusão social e a pobreza”. Existem 30 gabinetes sociais espalhados pelo Grão-Ducado.

Recorde-se que, a 28 de fevereiro, o Governo aprovou um pacote de 75 milhões de euros para ajudar a mitigar os efeitos do aumento dos preços da energia. A medida determina a atribuição de um subsídio de energia que pode ir dos 200 aos 400 euros, consoante a composição do agregado familiar, sendo que as famílias que já recebem o subsídio de vida cara (AVC, na sigla francesa) vão receber automaticamente este apoio adicional.

Os demais agregados devem fazer o pedido até 30 de setembro, através do formulário disponibilizado no MyGuichet.lu ou de carta endereçada ao Fundo Nacional de Solidariedade.

