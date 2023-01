A informação foi avançada pelo economista do banco BGL BNP Paribas, Yves Nosbusch, à RTL.

Pedidos de crédito à habitação caem no Luxemburgo

A inflação alta e as taxas de juro elevadas têm repercussões no número de empréstimos imobiliários pedidos às instituições bancárias. Sem avançar dados concretos, o economista do banco BGL BNP Paribas, Yves Nosbusch, citado pela RTL, revela que o número de pedidos de crédito à habitação mantém-se elevado no Luxemburgo, mas aquém dos anos anteriores.

Há cada vez menos casas construídas e situação não vai melhorar A pressão vai sentir-se também nos arrendamentos.

As taxas de juro continuam a subir. As fixas superavam os 3% em outubro do ano passado. Em novembro, atingiram 3,33%, quando no início de 2022 mal ultrapassavam 1%. Já as taxas variáveis registadas em outubro, no Luxemburgo, cifram-se em 2,26% face aos 1,3% no início do ano passado.

Yves Nosbusch diz que, nos últimos anos, a maioria das pessoas optou por um empréstimo com taxa fixa, o que atualmente os protege dos aumentos.

