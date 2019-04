Pedidos das empresas para fazer acordos fiscais caem para metade

Escândalos como o Luxleaks revelaram a forma como o Estado luxemburguês e várias multinacionais fizeram acordos fiscais através da consultora PricewaterhouseCoopers, que lhes permitiram ter taxas de imposto sobre os lucros próximas de zero.

Escândalos como o Luxleaks revelaram a forma como o Estado luxemburguês e várias multinacionais fizeram acordos fiscais através da consultora PricewaterhouseCoopers, que lhes permitiram ter taxas de imposto sobre os lucros próximas de zero.

O Fisco luxemburguês é cada vez menos procurado pelas empresas para fazerem acordos fiscais. Segundo o relatório de atividades do Ministério das Finanças relativo a 2018, o número de pedidos caiu para quase metade. Se em 2017, tinham dado entrada 260 pedidos na Administração Fiscal, no ano passado foram 148, numa redução de 43%.

Dos quase 150 dossiers analisados em 2018 pelos funcionários da autoridade tributária luxemburguesa, 79% tiveram um parecer favorável.

Para garantir a análise dos dossiers, as empresas têm de pagar uma taxa que varia entre os três mil euros e os dez mil euros, consoante a complexidade do caso. O Fisco encaixou quase 1,2 milhões de euros com os processos iniciados no ano passado. No entanto, em 2018, deram entrada quase 1,4 milhões de euros, uma vez que houve faturas emitidas no final de 2017 que só foram pagas no ano seguinte.

Aqueles acordos são pedidos que as empresas fazem sobre a interpretação da lei fiscal relativa a determinadas operações que pretendem fazer. Apesar de estes acordos estarem previstos na lei, muitos estão a ser investigados pela Comissão Europeia por serem considerados abusivos e garantirem uma redução muito significativa dos impostos a pagar pelas empresas.

Um dos ‘tax ruling’ revelados pelo Luxleaks que está a ser investigado por Bruxelas tem a ver com a empresa finlandesa de embalagens de comida e bebidas, Huhtamäki.





Paula Cravina de Sousa