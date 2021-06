Para quem tem de pagar uma renda de 1.600 euros por mês, com ordenados perto do rendimento social mínimo, a situação torna-se insuportável, considera o partido.

Déi Lénk quer aumento de 300 euros do salário social mínimo

O partido Déi Lénk (A Esquerda, em português) reivindica que o salário social mínimo seja aumentado em 300 euros mensais, defendendo que há cada vez trabalhadores com dificuldades financeiras. Segundo o partido, a evolução não é nova, mas a pandemia da covid-19 veio intensificar o problema.

Em comunicado, o partido de esquerda sublinha que o custo de vida no Grão-Ducado é cada vez mais elevado, sobretudo as despesas ligadas à habitação. cO salário social mínimo atual é de 2.201 euros mensais.

Segundo um estudo lançado em abril pela Câmara dos Assalariados, 11,9% dos trabalhadores do Luxemburgo vivem em situação de pobreza, ou seja não ganham o suficiente para cobrir as despesas básicas.

Luxemburgo. Um em cada quatro agregados familiares não tem dinheiro para pagar contas ao final do mês O Grão-Ducado é o segundo país da UE onde o risco de pobreza é maior entre quem trabalha, alerta o novo relatório anual da Câmara dos Assalariados.

O relatório coloca ainda o Grão-Ducado em segundo em toda a UE onde o risco de pobreza é maior entre quem trabalha. As famílias com mais filhos e as monoparentais são as que se encontram numa situação mais preocupante.

Questionado recentemente sobre a situação em particular da comunidade portuguesa no país o embaixador no Luxemburgo, António Gamito, afirmou que teve conhecimento de casos de portugueses em risco de pobreza que procuraram a Embaixada já na fase final do processo de repatriamento para Portugal.

