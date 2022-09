"Ou é incompetente ou era sua intenção permitir margens brutas tão elevadas", acusa Sven Clement.

Partido Pirata acusa Governo de favorecer lucros excessivos das petrolíferas

O Partido Pirata acusa o ministro da Energia, Claude Turmes, de ser responsável pelo aumento bruto dos preços de produtos petrolíferos no Luxemburgo, ao contrário do que está a ser dito aos cidadãos.

"Ou é incompetente ou era sua intenção permitir margens brutas tão elevadas", acusou Sven Clement, esta terça-feira, citado pela edição francesa do Luxemburger Wort.

Com base na composição do preço da gasolina, o partido diz ter notado uma evolução invulgar na margem bruta dos produtos petrolíferos no Grão-Ducado. Além desta margem, o preço da gasolina é composto por 17% de IVA, custos de transporte, impostos especiais de consumo e o preço atual por litro na bolsa de valores. Esta última variável não pode ser influenciada a nível nacional, salienta Clement.

No entanto, o deputado salienta que as outras quatro componentes são stocks a preço fixo, que se encontram dentro do âmbito de ação do Governo. Mesmo assim, de acordo com o Partido Pirata, existe uma anomalia na margem bruta. Isto destina-se a cobrir os custos salariais e custos de funcionamento da rede nacional de estações de serviço.

Num contrato entre várias companhias petrolíferas e o Estado luxemburguês, atualmente representado pelo ministro da Energia, Claude Turmes, aquela margem é estabelecida pelo Governo. "Se os salários forem pagos com este montante, a margem deve aumentar na proporção do índice. Contudo, desde que a Gâmbia assumiu as encomendas, a margem bruta para [a gasolina] 95 e 98 sem chumbo, por exemplo, mais do que duplicou, ao contrário do índice", aponta Sven Clement.

O deputado assinala que a evolução na margem bruta em agosto deste ano, em particular, é um sinal do fracasso político do Governo. "As pessoas estão preocupadas com o facto de não conseguirem aquecer as suas casas no inverno, enquanto as companhias petrolíferas estão a obter lucros excessivos no país", reitera, acrescentando que "isto não é uma questão de lucros aleatórios, mas de tratamento preferencial politicamente motivado, inexplicável numa altura de crise energética".

Para os Piratas esta situação explica-se ou por incompetência de Claude Turmes ou pela intenção consciente de favorecer esses lucros.

"Ou é incompetente e não sabe o que assinou, ou era sua intenção permitir margens brutas tão elevadas em vez de investir o dinheiro em medidas ambientais", diz Clement.

O partido desafia o ministro a revelar ao público as figuras oficiais da fórmula que dita a composição dos preços da gasolina. "Este é o tipo de transparência que pretendemos", acrescentou o também deputado do Partido Pitada, Marc Goergen.

Até ao momento, o Partido Pirata terá sido o único da oposição a ter pedido uma visão geral da fórmula dos preços dos combustíveis e crítica o silêncio das outras formações políticas, lembrando que também é obrigação dos partidos maioritários no Parlamento exercerem a sua função de órgão de controlo do Governo.

