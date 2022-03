Partido considera que esta franja da população ganha demais para poder usufruir das ajudas financeiras - como o subsídio da energia - mas ao mesmo tempo não aufere o suficiente para conseguir aguentar a inflação dos preços.

Crise na energia

Partido Fokus. Indexação única dos salários em 2022 vai prejudicar a classe média

Susy MARTINS Partido considera que esta franja da população ganha demais para poder usufruir das ajudas financeiras - como o subsídio da energia - mas ao mesmo tempo não aufere o suficiente para conseguir aguentar a inflação dos preços.

O novo partido do Luxemburgo, Fokus, criado em fevereiro, reagiu às medidas propostas pelo Governo e parceiros sociais na semana passada, onde se incluem uma única indexação dos salários em 2022, o congelamento das rendas e redução dos preços dos combustíveis.

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o Fokus manifesta-se sobretudo contra a modulação da indexação, de forma a que só exista uma indexação em 2022. E lamenta que tanto o Governo como parceiros sociais se tenham esquecido da classe média.

Só haverá uma indexação dos salários em 2022. Conheça as medidas do Governo Segunda indexação dos salários prevista para agosto será adiada para 2023. Congelamento de rendas e redução dos preços dos combustíveis são outras das medidas do Governo reunido esta quarta-feira com os parceiros sociais. Veja a lista das propostas.

O partido considera, assim, que a modulação da indexação vai prejudicar esta franja da população, uma vez que ganha demais para poder usufruir das ajudas financeiras, como o subsídio da energia, mas ao mesmo tempo não aufere o suficiente para conseguir aguentar a inflação dos preços.

O Fokus propõe antes uma indexação escalonada, uma vez que aqueles que têm salários elevados, também são aqueles que mais beneficiam com a indexação. Um agregado familiar que só tenha o salário mínimo deveria ter direito a uma indexação de 3%, em vez de 2,5%, exemplifica ainda.

ULC diz que medidas do Governo estão "longe" de garantir o poder de compra dos consumidores A União Luxemburguesa dos Consumidores considera que as medidas anunciadas pelo Governo estão longe de ser suficientes para garantir o poder de compra dos consumidores.

E acrescenta que muitas famílias com empréstimos começam a sentir dificuldades ao fim do mês, pelo que a perda do poder de compra devia ser compensada da mesma forma para todos, reitera.

Recentemente, também a União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) considerou que as medidas propostas pela 'tripartida' não serão suficientes para manter o poder de compras das famílias mais necessitadas mas também as da classe média.

