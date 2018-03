As eurodeputadas Ana Gomes e Evelyn Regner pressionam Pierre Gramegna, ministro luxemburguês das Finanças, para que responda às 16 questões que lhe colocaram numa carta que se seguiu à sua visita do passado dia 5 de fevereiro à estrutura do Freeport, no aeroporto de Findel, que tem suscitado polémica desde a inauguração, em setembro de 2014.

Parlamento Europeu quer respostas de Gramegna sobre o Freeport

Paulo Jorge Pereira Eurodeputadas Ana Gomes e Evelyn Regner dirigiram 16 perguntas ao ministro das Finanças. “Esperamos esclarecimentos e não vamos aguardar só respostas formais”, sublinha a portuguesa.

“No quadro da investigação dos Panama Papers e já anteriormente, sobre os esquemas de evasão fiscal revelados pelos documentos do Luxleaks, tínhamos percebido que, além dos esquemas que se aproveitam do sistema financeiro e bancário, por causa de revelações feitas por interessados, alguns dos indivíduos e organizações que recorrem ao mercado de capitais para esconder produtos de criminalidade organizada e de fuga ao fisco estavam a passar para outra metodologia”, conta Ana Gomes.

“E essa é recorrer ao investimento em produtos de arte ou com valor intrínseco e armazená-los, durante anos, num espaço freeport que, em teoria, não tem controlo das alfândegas. Depois, sob menos holofotes, esses produtos viriam para o mercado e seriam convertidos em dinheiro. Fomos alertados por prestamistas porque esta metodologia da fraude fiscal, da evasão e do branqueamento não opera no ar. Há uma indústria com advogados, bancos, entidades financeiras, contabilistas, agências imobiliárias, antiquários que são intermediários deste sistema. Algumas pessoas nestes setores sabem e revoltam-se ao perceberem a possibilidade de ser instrumentalizados para projetos criminosos”, explica.



“Percebemos que a matriz foi constituída na Suíça, onde há vários freeports, mas a empresa e todo o grupo estão associadas ao senhor Yves Bouvier [ver cronologia ao lado]. Essa empresa está em expansão e o Luxemburgo é o primeiro país da União Europeia incluído, mas a expansão também se faz para o Dubai e Singapura, outros entrepostos do mesmo género. Há muito tempo propus que fizéssemos a visita ao Freeport, mas não foi possível enquanto a comissão de inquérito aos Panama Papers existiu. Quando trabalhei na questão do branqueamento de capitais consegui lá colocar os freeports como entidades sob escrutínio especial. No mês passado, fomos visitar o Freeport do Luxemburgo para perceber um bocadinho melhor. Percebemos um pouco melhor e isso não é de modo a tranquilizar-nos”, constata.

Explicações

“Pelos vistos, é suposto que uma empresa esteja a gerir o Freeport e nada saiba sobre o que se lá guarda, isto é, sabe quem são os agentes que lá depositam, mas, em teoria, nada tem a ver com aquilo que lá depositam. Ora bem, esta é uma forma de descontrolo organizado”, relata, sobre a reunião com Robert Goebbels, presidente do Conselho de Administração. “Foi-nos dito que haveria lá agentes da alfândega que comprovariam tudo. Por isso dirigimos algumas perguntas ao ministro das Finanças do Luxemburgo, uma vez que tutela as alfândegas e porque temos muitas dúvidas acerca da eficácia dos controlos alfandegários numa zona como o Freeport, colocado perto do aeroporto para minimizar controlos alfandegários”, refere.

Sobre a falta de informação ao longo do tempo, classifica-a “como natural na medida em que ninguém fazia perguntas”. E adiciona: “A partir do momento em que começam a ser feitas por nós, esperamos as respostas que o ministro Pierre Gramegna com certeza irá mandar e não vamos esperar só respostas formais. Queremos perceber como funcionam os controlos das autoridades alfandegárias luxemburguesas. E outras dúvidas se levantam como a idoneidade das empresas e dos seus associados que exploram e controlam o Freeport. Foi dito que o senhor Jean-Marc Peretti (empresário francês cujo nome tem estado em ligações perigosas no mundo do jogo) não era conhecido, mas é um dos acionistas das empresas que abriram o Freeport.”

Quanto ao que a União Europeia pode fazer, Ana Gomes diz: “Nunca se preocupou muito com a fiscalidade ou os vistos gold – neste caso, ando a alertar desde 2013. Só com o rebentamento deste escândalo e com a pressão do Parlamento Europeu é que a União começou a empenhar-se e a perceber que isto tem implicações para todos e para o sistema europeu. Até há pouco tempo, a União Europeia considerava que a fiscalidade e as questões alfandegárias eram de soberania nacional, mas não é assim, uma vez que se coloca em causa a própria integridade do sistema de Schengen e a segurança face a infiltrações do crime organizado, o branqueamento de capitais. Tenho sido a deputada mais insistente em que se escrutine esse setor por ser um gravíssimo buraco facilmente explorável pelo crime organizado.”



