Economia 4 min.

Parlamento Europeu ameaça chumbar acordo de orçamento

Telma MIGUEL O acordo da cimeira europeia não tem datas para quando os impostos europeus são cobrados, não é ambicioso na investigação, na ecologia e nas migrações e é fraco a exigir regras democráticas. Como está não será aprovado, avisa Sassoli. Amanhã, o parlamento europeu irá passar as suas exigências a escrito.

Amanhã os eurodeputados vão aprovar uma resolução em que vão explicar que o acordo de 1,82 biliões de euros que foi celebrado às 5h30 da madrugada de terça-feira, dia 21, vai ter que levar uma volta para seguir em frente. David Sassoli, o presidente do Parlamento Europeu (PE), deu o mote para as negociações com o Conselho Europeu, que irão agora começar, e explicou que, embora os 750 mil milhões de euros do fundo de recuperação sejam de louvar, bem como a decisão de a União Europeia, pela primeira vez na sua história, contrair empréstimos e criar recursos próprios (cobrar impostos diretamente) para se financiar, há questões com as quais não concordam.



Sassoli elogiou, hoje em conferência de imprensa, o facto de os líderes europeus terem tido uma discussão profunda e terem conseguido entender-se.

Mas lembrou que o Parlamento Europeu tem o voto final em questões orçamentais na União Europeia e que o acordo tem “falhas” que os eurodeputados se preparam para corrigir.

“Após dias de discussões, os cidadãos europeus esperam um acordo que esteja à altura deste momento histórico. Estamos preocupados com um futuro em que a solidariedade europeia e o método comunitário se percam. O Parlamento Europeu definiu as suas prioridades e espera que estas sejam respeitadas. O Quadro Financeiro Plurianual deve ser capaz de dar resposta aos principais desafios que a Europa enfrenta a médio prazo, como o Pacto Ecológico Europeu, a digitalização, a resiliência económica e a luta contra as desigualdades", disse hoje de manhã.

Impostos europeus já em 2021

Concretamente, os eurodeputados querem aumentar os fundos para a investigação, que a atual proposta cortou, especialmente no programa Horizon. Querem reforçar o programa Erasmus de intercâmbio de estudantes europeus. E querem que, de acordo com a ambição verde europeia, haja maiores fundos para a transição ecológica – um dos aspetos mais frustrantes, segundo os eurodeputados, uma vez que o programa económico e a visão de sociedade da União Europeia para a próxima década se chama, precisamente, Pacto Ecológico Europeu. O sub-financiamento dos programas para as migrações e asilo leva também nota negativa dos eurodeputados, bem como a fraca aposta na digitalização.

Outra das exigências é que esteja muito claro as datas para arrancar com a cobrança de impostos. Sassoli já tinha avisado os líderes europeus, num discurso na abertura da cimeira, na sexta-feira dia 17, que nesta matéria tudo tinha que estar escrito no papel. Promessas sem datas não são compromissos, disse na altura.

Numa conferência de imprensa, hoje, Sassoli referiu um encontrou que teve ontem, dia 21, com Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, afirmando aguardar agora que a Comissão envie uma proposta concreta (como consta das conclusões do Conselho), para que em setembro o PE possa pronunciar-se. Sassoli quer pelo menos a criação de dois novos impostos já em 2021 e um calendário preciso de datas de toda a proposta. Se não se atender já a esta necessidade, no entender de Sassoli, corre-se o risco de atirar a dívida para os ombros das gerações futuras.

Democracia no papel

Quanto à questão do Estado de Direito - que os cinco dias de negociação levaram a que fosse uma ideia abafada, perante as pressões do grupo de Visegrado - o PE quer também que se escreva sem subentendidos.

Mesmo que desagrade aos líderes de leste, como o húngaro Orbán ou o polaco Morawieck. Sassoli também já tinha avisado com antecedência que tinha que se garantir aos cidadãos europeus que o dinheiro comum não poderia alimentar regimes autocráticos. E isso estar escrito com todas as letras. Sem que haja garantias de democracia os fundos não devem ser entregues aos governos.

“Se estas condições não estiverem suficientemente preenchidas, o Parlamento Europeu não dará a sua aprovação [ao acordo]. A COVID-19 ainda está presente e estamos a assistir a novos surtos na Europa. Mais do que nunca, é necessário agir com rapidez e coragem", declarou.

Amanhã, os arquitetos do plano, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu vão estar no plenário em Bruxelas a dirigir-se e a explicar-se aos eurodeputados.

Os portugueses Margarida Marques e José Manuel Fernandes integram a equipa de negociação do Parlamento Europeu sobre o QFP 2021-27 e a criação de recursos próprios.

