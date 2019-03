Parlamento britânico vota acordo do Brexit na terça-feira

Esta será uma semana decisiva para o Brexit.

O Parlamento britânico vai votar na terça-feira um acordo reformulado para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), mas o resultado continua incerto porque as alterações podem ser insuficientes para convencer uma maioria de deputados.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, "tem um número diferente de grupos que tem de satisfazer, o primeiro dos quais o próprio partido [Conservador], que está dividido entre os que querem ficar na UE e querem um segundo referendo, os que querem um ‘Brexit’ duro [‘hard Brexit’], os que apoiam um Acordo e os que ainda estão indecisos", disse à agência Lusa o professor da Universidade de Leicester especialista em assuntos europeus, Adam Cygan.

Ao mesmo tempo, lembrou, existe o Partido Democrata Unionista (DUP), da Irlanda do Norte, que é o aliado que garante a maioria parlamentar ao Governo, e que só deverá votar a favor do acordo se forem feitas alterações substanciais ao ‘backstop’.

"Ela poderá beneficiar de alguns deputados do partido Trabalhista que apoiam o acordo porque querem que o processo acabe, mas tentar juntar todos estes diferentes elementos do próprio partido e do parlamento vai ser o verdadeiro desafio", afirmou.

Na opinião deste académico, May "não tem capacidade para o conseguir, os números não o permitem".

O Acordo de Saída negociado com Bruxelas precisa de ser aprovado num "voto significativo" na Câmara dos Comuns para ser ratificado, mas foi chumbado em 15 de janeiro por 432 votos contra e 202 a favor, uma margem de 230 votos.

Entre os que votaram contra estiveram 118 deputados do partido do governo, o Partido Conservador.

O Governo britânico continua numa corrida contra o tempo para obter "alterações legalmente vinculativas" à solução de último recurso designada por ‘backstop’ no documento que pretende evitar uma fronteira física entre a província britânica da Irlanda do Norte e a vizinha Irlanda, membro da UE após o ‘Brexit’.

As duas partes previam continuar as negociações durante o fim de semana com o objetivo de alcançar uma fórmula que permita ao Procurador-Geral, Geoffrey Cox, mudar o parecer jurídico sobre o mecanismo que alertava para o risco de o Reino Unido ficar indefinidamente numa união aduaneira com a UE.

Na sexta-feira à noite, o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, avançou com uma proposta, a de Londres poder decidir sair unilateralmente se mantiver medidas específicas na Irlanda do Norte.

O plano implicaria provavelmente a imposição de controlos alfandegários entre a Irlanda do Norte e a Grã-Bretanha (composta por Inglaterra, Escócia e País de Gales) para manter a integridade do mercado único europeu, inaceitável para os unionistas, que recusam qualquer tipo de quadro regulamentar que separe a província do resto do Reino Unido.

"As decisões tomadas pela União Europeia nos próximos dias terão um grande impacto no resultado da votação", afirmou a primeira-ministra britânica, Theresa May, na sexta-feira, num apelo dirigido aos líderes dos 27.

Num discurso em Grimsby, no norte de Inglaterra, uma das regiões mais eurocéticas do país, onde 71,45% dos eleitores votaram pelo ‘Brexit’, Theresa May deixou também uma mensagem aos deputados britânicos para a "escolha crucial" que vão enfrentar.

"Ninguém sabe o que vai acontecer" se o acordo for novamente reprovado, reconheceu a chefe do Governo, admitindo: "Podemos não deixar a UE durante muitos meses. Podemos sair sem as proteções que o acordo oferece. Ou podemos nunca sair. A única certeza seria a incerteza contínua".

Se o Acordo for chumbado pela segunda vez, o Governo fará uma declaração ainda na terça-feira para dar ao parlamento, numa série de votos, a opção de sair da UE sem um acordo ou de pedir aos líderes europeus um adiamento do ‘Brexit’ para depois de 29 de março.

A cronologia do Brexit: um divórcio longo e difícil

2013

23 de janeiro: O primeiro-ministro, David Cameron, promete realizar até 2017 um referendo sobre a permanência do país na União Europeia, se for reeleito nas eleições gerais de 2015 e depois de uma renegociação da relação com a UE.

2014

22 de maio: O eurocético Partido da Independência do Reino Unido (UKIP) vence as eleições europeias com 26,77% dos votos.

2015

07 de maio: O Partido Conservador vence as eleições legislativas britânicas, com uma maioria absoluta de 330 dos 650 lugares na Câmara dos Comuns do parlamento de Westminster. Na primeira declaração oficial após a vitória nas eleições, no dia seguinte, David Cameron confirma a promessa de realizar o referendo sobre a permanência na UE.

2016

19 de fevereiro: Ao fim de intensos debates em Bruxelas, a UE e o Reino Unido chegam a um acordo redefinindo a relação britânica com o bloco europeu. No dia seguinte, o primeiro-ministro anuncia que o referendo se realiza a 23 de junho.

21 de fevereiro: O 'mayor' de Londres, Boris Johnson, potencial sucessor de David Cameron, anuncia que vai fazer campanha pela saída da UE.

14 de abril: O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, discursa pela primeira vez sobre a questão, apelando aos britânicos para que votem pela permanência na UE.

16 de junho: A deputada trabalhista Jo Cox, em campanha pela permanência na UE, é assassinada em plena rua, numa cidade do norte de Inglaterra, por um homem alegadamente com problemas psiquiátricos e ligações a grupos de extrema-direita. Ambas as campanhas suspendem as ações por três dias.

23 de junho: Referendo resulta numa votação de 52% a favor da saída do Reino Unido e de 48% pela permanência, registando uma taxa de participação de 72% dos 46,5 milhões de eleitores britânicos.

24 de junho: O primeiro-ministro David Cameron, que convocou o referendo e liderou a campanha para permanecer dentro da UE, anuncia a demissão, desencadeando uma eleição interna para a liderança do partido Conservador.

11 de julho: Theresa May, ministra do Interior durante seis anos nos governos de Cameron e defensora da permanência na UE, é declarada líder do partido Conservador, após o abandono da Andrea Leadsom, que fez campanha pela saída. Às portas do parlamento britânico, May garante que "'Brexit' significa 'Brexit'".

13 de julho: Theresa May é empossada primeira-ministra britânica, a segunda mulher a ocupar o cargo. Para o governo escolheu pró-europeus, como Philip Hammond e Amber Rudd, e eurocéticos, como Liam Fox, David Davis e Boris Johnson.

2017

17 de janeiro: Theresa May faz um discurso em Londres, em que traça os objetivos e prioridades para as negociações do 'Brexit', e defende que "a saída sem acordo é melhor do que um mau acordo".

29 de março: O Governo britânico ativa o Artigo 50.º do Tratado de Lisboa, desencadeando uma contagem decrescente de dois anos para o processo de saída do Reino Unido da UE.

18 abril: A primeira-ministra britânica anuncia a realização de eleições legislativas antecipadas para "superar o risco de incerteza e instabilidade e continuar a dar ao país uma liderança forte e estável".

08 junho: As eleições não resultam no governo "forte e estável" pelo qual Theresa May fez campanha. O partido Conservador elege mais deputados, mas perde a maioria absoluta no parlamento, formando governo graças ao apoio no parlamento do Partido Democrata Unionista (DUP) da Irlanda do Norte.

26 de junho: Início das negociações formais sobre a saída do Reino Unido e a UE, com o francês Michel Barnier a chefiar a equipa dos 27.

13 de dezembro: Deputados conservadores votam contra o próprio governo e apoiam a proposta da oposição para incluir na lei para a saída da UE um voto sobre o acordo final do 'Brexit' após ser negociado com Bruxelas.

15 de dezembro: A UE concorda passar para a segunda fase das negociações, após um acordo preliminar sobre do 'Brexit' para questões como os direitos dos cidadãos europeus e britânicos, a compensação financeira e a fronteira da Irlanda do Norte.

2018

02 março: Theresa May faz um novo discurso sobre o 'Brexit' e as futuras relações com a UE, admitido que o Reino Unido terá um acesso reduzido ao mercado interno e os serviços financeiros serão excluídos, mas que quer fazer parte de agências e programas de áreas como os medicamentos, aviação, ciência ou educação. Defende um acordo comercial diferente dos modelos que têm o Canadá e a Noruega e considera "inaceitável" uma solução que crie regras diferentes para a Irlanda do Norte e o resto do Reino Unido.

19 de março: O Reino Unido e a UE declaram progresso nas negociações, incluindo as datas para um período de transição após o 'Brexit', que se estenderá de 29 de março de 2019 até 31 de dezembro de 2020, mas admitem um impasse sobre a fronteira da Irlanda do Norte.

08 junho: Grupo 'Best for Britain' lança campanha para segundo referendo sobre o 'Brexit' que vote o acordo de saída negociado com Bruxelas.

26 de junho: A lei para a Saída da União Europeia, que revoga a Lei da Comunidade Europeia de 1972, é promulgada, tornando irreversível a saída do país da UE às 23:00 horas de 29 de março de 2019.

6 de julho: O governo propõe a criação de uma zona de comércio livre para bens e produtos agro-alimentares, assumindo o compromisso de respeitar as regras europeias. Em desacordo, o ministro para o ?Brexit' David Davis e o ministro dos Negócios Estrangeiros Boris Johnson demitiram-se.

12 de julho: O Livro Branco sobre a futura relação do Reino Unido com a UE é publicado, propondo uma "parceria económica" que Theresa May considera "abrangente" e "ambiciosa" e que assegura que o país sai da UE "sem sair da Europa", apelando ao "pragmatismo e compromisso de ambos os lados".

23 de agosto: Publicada a primeira série de notas técnicas com orientações para cidadãos e empresas se prepararem para um 'Brexit' sem acordo.

19-20 de setembro: Conselho europeu informal em Salzburgo não supera impasse nas negociações sobre a futura relação económica e a solução para a fronteira da Irlanda do Norte com a República da Irlanda. No dia seguinte, Theresa May exige "respeito" à UE, que pede contrapropostas. O líder trabalhista, Jeremy Corbyn, afirma ser contra uma saída sem acordo.

25 setembro: O partido Trabalhista aprova em congresso uma moção que determina que, se o acordo que o governo negociar for chumbado no parlamento e não forem convocadas eleições legislativas, "deve apoiar todas as opções na mesa, incluindo fazer campanha por um voto popular".

20 de outubro: Uma manifestação em defesa de um segundo referendo ao 'Brexit' mobiliza cerca de 700 mil pessoas em Londres, segundo os organizadores.

14 novembro: O governo aprova "coletivamente" rascunho do acordo de saída do Reino Unido da UE, composto por 585 páginas, incluindo três protocolos separados sobre a Irlanda do Norte, as bases militares britânicas no Chipre e o estatuto de Gibraltar. Nos dias seguintes, o ministro do 'Brexit' e a ministra do Trabalho, Esther McVey, demitem-se em protesto, um grupo de deputados conservadores subscreve uma moção de censura à líder do partido e o DUP, aliado do governo, anuncia que vai votar contra, tal como o partido Trabalhista e do resto da oposição.

22 novembro: Publicado o rascunho de 26 páginas com declaração política sobre a futura relação entre o Reino Unido e a União Europeia com orientações sobre as futuras relações, que propõe uma parceria económica "ambiciosa, vasta e equilibrada".

25 novembro: Conselho Europeu extraordinário aprova acordo de saída do Reino Unido da UE e declaração sobre relação futura.

10 dezembro: A primeira-ministra britânica adia votação do Acordo de Saída prevista para o dia seguinte devido ao risco de derrota por uma "margem significativa" e promete pedir "garantias adicionais".

2019

15 janeiro: Deputados chumbam o Acordo de Saída por uma margem recorde de 230 deputados, incluindo 118 do partido Conservador que se rebelaram contra o próprio governo.

16 janeiro: Moção de censura ao governo apresentada pelo partido Trabalhista, o principal partido da oposição, é rejeitada graças aos 10 deputados do aliado Partido Democrata Unionista (DUP). Theresa May promete abordagem inter-partidária, mas líder trabalhista, Jeremy Corbyn, recusa.

29 janeiro: Os deputados aprovam o Plano B de Theresa May de tentar reabrir as negociações e substituir a solução de último recurso para evitar uma fronteira física na Irlanda do Norte, designada por 'backstop', por "disposições alternativas". É também aprovada uma proposta que rejeita o cenário de saída sem acordo.

14 fevereiro: Perante a indisponibilidade da UE para renegociar o Acordo, Theresa May pede mais tempo ao parlamento. A proposta é reprovada no parlamento, mas o voto não é vinculativo.

26 fevereiro: Theresa May compromete-se a apresentar um Acordo reformulado ao parlamento até 12 de janeiro. No caso de ser reprovado, os deputados terão oportunidade, nos dias seguintes, de consentir uma saída sem acordo ou, se esta opção também for rejeitada, de aprovarem um pedido de adiamento do 'Brexit' para depois de 29 de março.