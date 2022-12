Envelope financeiro previsto para as ajudas às empresas particularmente afetadas pelo aumento dos preços da energia é de 375 milhões de euros.

Parlamento aprova prolongamento das ajudas às empresas

Envelope financeiro previsto para as ajudas às empresas particularmente afetadas pelo aumento dos preços da energia é de 375 milhões de euros.

As empresas precisam de mais apoio para suportar a situação económica atual. E é nesse contexto que o Parlamento aprovou ontem dois projetos de lei que estipulam o prolongamento de duas ajudas às empresas.

Um dos documentos estipula o prolongamento por mais um ano da chamada “garantia do Estado”. Este auxílio existe desde a crise sanitária e tem como objetivo ajudar as empresas a adquirirem um empréstimo com mais facilidade, uma vez que o Estado assume o papel de fiador junto das instituições bancárias.

A segunda lei aprovada refere-se à ajuda para pagar as despesas ligadas ao aquecimento. Uma medida que também já existe e que foi prolongada por mais seis meses.

Segundo o ministro da Economia, Franz Fayot, o envelope financeiro previsto para estas ajudas às empresas particularmente afetadas pelo aumento dos preços da energia eleva-se a 375 milhões de euros.



