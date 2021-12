Segundo o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, o Orçamento reflete a saída da crise sanitária com vista a uma "normalização" do país.

Finanças

Parlamento aprova Orçamento do Estado para 2022

Susy MARTINS Segundo o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, o Orçamento reflete a saída da crise sanitária com vista a uma "normalização" do país.

O Orçamento do Estado para 2022 foi aprovado esta manhã, com os votos a favor da maioria governamental, ou seja, 31 votos a favor e 29 contra. DP, LSAP e Verdes votaram favoravelmente, enquanto CSV, ADR, Déi Lénk e Piratas não aprovaram o documento elaborado pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna.

Segundo Gramegna, o Orçamento reflete a saída da crise sanitária com vista a uma "normalização" do país. O ministro diz que a retoma da atividade económica dos últimos meses só foi possível graças à estratégia do governo de combate à pandemia da covid-19 e à campanha de vacinação.

Durante os próximos anos, o governo quer acelerar os esforços em matéria de investimentos públicos, apostando na realização de infraestruturas de qualidade. O documento prevê investimentos públicos recordes de 3,2 mil milhões de euros, o que representa 4,4% do PIB.

Quase metade das despesas, ou seja 47% da despesa prevista no projeto orçamental do Estado para o próximo ano, reverte para prestações sociais, subsídios e subvenções, nomeadamente para as famílias desfavorecidas. Um envelope de 367 milhões de euros é destinado ao Fundo Nacional de Solidariedade, nomeadamente para suportar o aumento de 200 euros do subsídio de vida cara, a partir de 1 de janeiro do próximo ano.



