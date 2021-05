A crise pandémica continua a revelar efeitos sobre a economia luxemburguesa.

Pandemia vai reduzir número de contratações na indústria luxemburguesa

Henrique DE BURGO A crise pandémica continua a revelar efeitos sobre a economia luxemburguesa.

De acordo com um inquérito divulgado pela Federação dos Industriais Luxemburgueses (Fedil), nos próximos dois anos, o setor prevê empregar 817 pessoas, em 62 empresas que participaram no estudo.

O 12º inquérito sobre as previsões de contratação de empresas nos setores industrial e de construção refere que 66% dessas novas contratações são para substituir os trabalhadores que estão de saída e 34% para preencher novas vagas.

O número total de contratações esperadas é o mais baixo desde o lançamento da pesquisa em 1998, refere a Fedil no seu estudo. A justificação é atribuída à "crise económica e sanitária causada pela pandemia da covid-19". A federação acrescenta que, entre outras coisas, a pandemia causou "falta de previsibilidade e dificuldades de planeamento de recrutamento para os próximos anos".

Ainda segundo os dados do inquérito, 46% da procura das empresas são dirigidas a candidatos com diploma de formação profissional (DAP) e 18% a quem tem diploma de formação técnico (DT).

A licenciatura continua a ser a menos solicitada pelas empresas industriais no Luxemburgo, com 2,9%, enquanto os cursos técnicos superiores profissionais (BTS) representam 7,7%.O inquérito foi feito a 62 empresas, com um total de 12.491 trabalhadores.



