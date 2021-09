O setor financeiro consegue sair sem grandes dificuldades desta crise sanitária e económica.

Comissão Parlamentar das Finanças

Pandemia sem impacto negativo no setor financeiro

Susy MARTINS

Esta é a conclusão do diretor-geral da Luxembourg for Finance, Nicolas Mackel, que esta segunda-feira esteve reunido com os membros da Comissão parlamentar das Finanças.

De uma forma geral, o diretor-geral salienta que o estado do setor financeiro é positivo. A indústria de fundos, por exemplo, conseguiu 5,5 mil milhões de euros em ativos sob gestão, o que representa um crescimento de 20% num ano. O private banking, por seu lado, representa 505 mil milhões de euros.

No entanto, mesmo se o resultado é positivo, Nicolas Mackel, destacou os desafios da praça financeira. O excesso de regulamentação que surgiu após a crise financeira de 2008, combinado com um ambiente competitivo poderá, segundo o Nicolas Mackel, representar um problema para as empresas mais pequenas, uma vez que haverá cada vez mais intervenientes externos.

Os deputados abordaram ainda a atratividade da praça financeira para novas recrutas. O setor está à procura de pessoas com novos perfis, uma vez que o setor está em constante transformação.

A digitalização e as finanças sustentáveis são duas tendências que terão certamente um impacto a longo prazo.



