Pandemia impulsiona comércio local online

Diana ALVES 2020 está a ser um ano difícil, mas não para a plataforma de vendas online Letzshop.lu. Seja em termos de vendas, de clientes aderentes ou de produtos propostos, a plataforma de apoio ao comércio local continua a bater recordes.

Uma das iniciativas de sucesso é a venda des vales de oferta, que podem ser usados em todas as lojas parceiras da Letzshop. O objetivo da plataforma online é apoiar o comércio local em tempos de crise.



Ao longo das últimas seis semanas, empresas e instituições fizeram encomendas no valor de 350.000 euros, de acordo com a Direção-Geral das Classes Médias. Além de empresas e instituições qualquer pessoa pode encomendar um vale de oferta. Os montantes variam entre os 10 e os 250 euros e as verbas encaixadas revertem integralmente a favor dos comerciantes locais. A plataforma contabiliza atualmente cerca de 500 comércios, propondo 370.000 artigos.

Nos últimos meses não foram só as vendas que progrediram. O site registou também um aumento considerável do número de visitas, que, entre junho de 2020 e outubro de 2020, superou as 450.000 e os três milhões de visualizações da página. Lançada em setembro de 2018, a Letzshop.lu é gerida pelo grupo de interesse económico (GIE) Luxembourg for Shopping, que junta a Direção-Geral das Classes Médias, a Câmara do Comércio, a Confederação Luxemburguesa do Comércio e ainda 18 comunas do país. A missão é aliar as vantagens do comércio eletrónico à promoção do comércio local luxemburguês, propondo, por exemplo, entregas ao domicílio.



