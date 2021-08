O ministro do Trabalho, Dan Kersch, não abandona a ideia de criar um "imposto covid-19 seletivo" para as empresas que lucraram com a crise sanitária.

"Imposto covid-19" ainda está em cima da mesa, diz ministro do Trabalho

Em entrevista à RTL, o vice-primeiro ministro e responsável pela pasta do Trabalho sublinha que "não é daqueles que apresenta uma ideia no mês de março e que, após alguma pressão, desiste".

A declaração surge depois de o ministro das Finanças do partido liberal (DP), Pierre Gramegna, ter afastado a hipótese de o Executivo vir a introduzir mais impostos às empresas que aumentaram a sua atividade e lucro durante a pandemia. Na altura, Gramegna sublinhou que a crise ainda não tinha terminado e que seria prematuro alterar as regras fiscais antes das próximas eleições legislativas, previstas para 2023.

No entanto, para o ministro do Trabalho as medidas de ajuda financeira custaram até agora ao Estado entre 5 a 6 mil milhões de euros, e é preciso que alguém compense essa perda. E considera que não podem ser as gerações futuras a pagar a fatura ou os agregados familiares.

Nas declarações Dan Kersch admite que a criação deste imposto é uma questão política e mostra-se disposto a ouvir as propostas do Partido Liberal para colmatar o buraco nos cofres do Estado deixado pelas ajudas financeiras devido à pandemia.



