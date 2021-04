O sindicato de transporte da OGBL (ACAL) denuncia o fecho de vários terminais de autocarros e de algumas casas de banho para os motoristas, devido à pandemia.

Pandemia "fechou" casas de banho para motoristas de autocarros

Henrique DE BURGO O sindicato de transporte da OGBL (ACAL) denuncia o fecho de vários terminais de autocarros e de algumas casas de banho para os motoristas, devido à pandemia.

Os representantes sindicais referem numa nota enviada às redações que têm sido abordados várias vezes por motoristas de autocarros de linhas regionais que não têm acesso à casa de banho entre os seus trajetos.

Para piorar a situação da escassez destas instalações, a OGBL refere que, devido à pandemia, há casas de banho que deixaram de estar disponíveis.

Segundo garantiu recentemente o ministro da Mobilidade, François Bausch, atualmente o Luxemburgo dispõe de 132 casas de banho que podem ser utilizadas pelos motoristas de autocarros. Mas para a OGBL esse número é insuficiente e diminuiu com a pandemia.

Depois da recente reunião com a administração de transportes públicos do Ministério da Mobilidade, a OGBL lamenta ainda o facto de as comunas não estarem a aproveitar o subsídio para instalar casas de banho para motoristas de autocarros.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.