Pandemia encolhe o orçamento das comunas

Estima-se que o défice das autarquias em 2020 chegue aos 372 milhões de euros. A ministra do Interior garante, no entanto, que os municípios luxemburgueses vão continuar em condições de "pagar as despesas correntes e as dívidas".

Revisto em baixa por causa dos impactos da pandemia nos cofres do Estado, o orçamento desenhado para a administração local luxemburguesa tem pela frente um défice de 372 milhões de euros, de acordo com o Programa de Estabilidade e Crescimento. Quem o diz é o ministério das Finanças.

Em detalhe, as receitas municipais deverão cair para 3 mil milhões de euros este ano, menos 460 milhões de euros do que o montante indicado na Lei de Programação Financeira Plurianual de 2019-2023. Quanto às despesas, espera-se um aumento de 253 milhões de euros, para 3,4 mil milhões de euros.

Numa reação tranquilizadora, a ministra da Igualdade e do Interior, Taina Bofferding assegura, em comunicado, que os municípios luxemburgueses continuarão em condições de pagar as suas despesas correntes e de responder pelas suas dívidas".

Face às quebras orçamentais, o Governo decidiu aumentar os subsídios destinados ao investimento em infra-estruturas e espaços de interesse público.

"Os investimentos do setor público, do Estado e dos municípios, devem prosseguir a fim de estimular a recuperação económica e contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Através de subsídios ligados a projectos concretos, tais como infra-estruturas escolares ou praças públicas, encorajamos os municípios a manter e prosseguir os seus projectos planeados", vinca Taina Bofferding.

