A economia luxemburguesa continuou a crescer no quarto trimestre de 2020.

Pandemia. Economia luxemburguesa com “bom resultado” em 2020

Henrique DE BURGO A economia luxemburguesa continuou a crescer no quarto trimestre de 2020.

À semelhança das tendências observadas nos trimestres anteriores, e em comparação com outros países da zona do euro, a economia do Grão-Ducado "parece continuar a resistir bem às consequências da crise sanitária". Esta é a principal conclusão do flash de conjuntura divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec).

O quarto trimestre de 2020 registou na comparação homóloga com o quarto trimestre de 2019 um aumento do volume do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,4%. Já na comparação em cadeia, com o terceiro trimestre de 2020, a riqueza nacional cresceu 1,6%, contrariando a tendência da zona euro, que diminuiu 0,7%.

Quanto aos setores que mais contribuíram para o crescimento no último trimestre do ano passado estão os serviços de informação e comunicação, com mais 10,5%, e as atividades financeiras, com mais 4%, refere o Statec.

Somando o resultado do quarto trimestre, o Instituto Nacional de Estatística estima que o PIB global do ano 2020 registou uma queda de 1,3%, a mais acentuada desde a crise de 2008-2009.

No entanto, e tendo em conta o contexto ligado à crise pandémica, o Statec conclui que o Luxemburgo é um dos Estados-membros menos afetados pela crise e acaba por ter um "bom resultado", comparando com a queda do PIB em 7% no conjunto da zona euro.



