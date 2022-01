A Tesouraria do Estado divulgou o seu primeiro relatório sobre a aplicação do regime de empréstimos Covid garantidos pelo Estado.

Tesouraria do Estado

Pandemia custou 194 milhões de euros ao cofres do Luxemburgo

Henrique DE BURGO A Tesouraria do Estado divulgou o seu primeiro relatório sobre a aplicação do regime de empréstimos Covid garantidos pelo Estado.

Desde a sua implementação, em abril de 2020, e até final de 2021, 415 empresas afetadas pelos efeitos das restrições sanitárias receberam um total de 194 milhões de euros em empréstimos.

Ainda segundo o relatório divulgado pelo Ministério das Finanças, durante os primeiros três meses da sua implementação, foram concedidos 222 empréstimos, num montante total de 95,6 milhões de euros.

Além do Estado, oito bancos (BCEE, BIL, Banque de Luxembourg, Banque Raiffeisen, BGL BNP Paribas, ING, Bank of China e Banque BCP) participaram neste programa, concedendo moratórias no valor de 4,5 mil milhões de euros às empresas afetadas pela crise.

Os bancos concederam ainda mais de 500 empréstimos sem garantia estatal, por um valor superior a 300 milhões de euros.

O setor do comércio foi aquele que mais beneficiou do crédito garantido (26,75%), seguido do setor do alojamento e restauração (19,04%) e da construção (18,07%). As empresas beneficiárias têm até 6 anos para reembolsar os empréstimos em causa.

O Ministério da Finanças refere ainda que, com a recuperação a ganhar forma, o número de pedidos de empréstimos tem vindo a diminuir gradualmente.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.