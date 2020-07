Face à "situação atípica", o Luxemburgo adiou por nove meses a novo imposto sob as emissões poluentes.

Pandemia adia a nova taxa CO2 para janeiro de 2021

Face à "situação atípica", o Luxemburgo adiou por nove meses a novo imposto sob as emissões poluentes.

Prevista para 1 de março deste ano, a taxa que vai alterar o imposto automóvel no Grão-Ducado foi adiada nove meses e deverá entrar em vigor a 1 de janeiro de 2o21. A decisão foi tomada pelo Comité da Mobilidade na quinta-feira.

Sem efetivos retroativos, a novo método de cálculo só diz respeito ao veículos registados a partir do próximo ano.

Atualmente, a taxa é calculada segundo as regras do chamado NEDC (New European Driving Cycle), que está em funcionamento desde os anos 80, de 2021 em diante adequa-se ao WLTP (Worldwide harmonised light duty test procedure).

Na prática, os valores de WLTP são geralmente 10 a 20% mais elevados do que os resultados do NEDC. Os custos adicionais deverão variar entre os 45o e os 750 euros.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.