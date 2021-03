Pandemia abala a "qualidade de vida" no trabalho

Desde 2014 que a insatisfação dos trabalhadores não era tão expressiva.

Em geral, a classificação global da qualidade de vida laboral "deteriorou-se consideravelmente" em 2020. A conclusão é da Chambre des Salariés (CSL, na sigla francesa) e vem confirmar as previsões dos especialistas.

Desde 2014 que o índice que mede a satisfação dos trabalhadores, no estudo anual da estrutura sindical, não era tão baixo, passando de 55,4 em 2019 para 53,5 no ano passado. Os mais jovens, assim como os trabalhadores a tempo parcial e os que operam máquinas surgem na lista dos mais afetados.

Em termos mais gerais, a CSL observa que "a pontuação de qualidade de trabalho é mais baixa entre os empregados que não trabalham em casa" e, por isso mesmo, se sentem mais expostos ao risco.

Com a motivação a perder terreno, os trabalhadores queixam-se da elevada carga horária e da ausência de uma separação clara entre vida pessoal e profissional, agravada pelo teletrabalho. Dos perto de 2.500 entrevistados, metade diz-se perto do burnout. De resto, 49% dos inquiridos assume que a sua situação laboral foi "fortemente afetada" pela crise sanitária, contra apenas os 14% que garantem que a pandemia não trouxe consequências "de modo algum" ao seu exercício profissional.

Em larga maioria nos setores que nunca fecharam as portas como a saúde ou os serviços, as mulheres dizem-se mais fustigadas pelos impactos da covid-19 do que os homens. A situação é particularmente delicada para as famílias monoparentais, onde um quarto dos pais acusa os impactos da instabilidade do ano letivo face à progressão da pandemia, assim como a conjugação do horário laboral com o horário escolar para o aumento do stress.

Tudo como está

Há praticamente um ano que o teletrabalho é uma realidade para 47% da população ativa do Luxemburgo. Proposta pelo Partido Pirata, a possibilidade de dedução dos gastos relacionados com o trabalho à distância que as empresas deixaram de assumir - tais como a eletricidade, aquecimento ou ligação à internet - não está, no entanto, nos planos a curto prazo do Governo.

Regime fiscal do teletrabalho não vai mudar De acordo com o ministro das Finanças, este é um dossier "complexo", pelo que qualquer modificação teria de ser levada a cabo só na próxima reforma fiscal.

Chamado a pronunciar-se sobre o assunto, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, adiou a discussão para uma eventual reforma fiscal e só depois de 2021.

