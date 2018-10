A associação pode parecer improvável mas os fenómenos climáticos extremos poderão ter um impacto na produção mundial de cerveja, de acordo com um estudo da Universidade de East Anglia, no este da Inglaterra.

Pagar mais por uma cerveja? A culpa é do aquecimento global

A associação pode parecer improvável mas os fenómenos climáticos extremos poderão ter um impacto na produção mundial de cerveja, de acordo com um estudo da Universidade de East Anglia, no este da Inglaterra.

Frequentemente os cientistas alertam para consequências do aquecimento global, como a subida do nível das águas, o derretimento dos glaciares bem como fenómenos climáticos mais extremos. Um estudo publicado esta semana na revista Nature Plants, chama agora a atenção para outro um dado: se o aquecimento global se mantiver no mesmo ritmo dos últimos anos, a produção de cerveja poderá diminuir. Consequentemente, os preços poderão aumentar.



Desta forma, uma subida das temperaturas médias do planeta poderá ter impacto na produção de cevada, matéria-prima essencial na produção de cerveja. O estudo realizado pela Universidade de East Anglia chama atenção para o aumento das vagas de calor e de períodos de seca que poderá diminuir a produção mundial de cerveja entre 3 a 17%. O valor máximo poderá mesmo ser atingido em várias partes da Europa, Austrália, Ásia e Estados Unidos.



Os cientistas explicam que apenas 17% da produção global de cevada é utilizada na produção de bebidas alcoólicas. "Apenas a cevada de maior qualidade se destina à fabricação de cerveja, sendo o resto utilizado na produção de ração para gado", afirma Dabo Guan, professor da economia das alterações climáticas em East Anglia, à AFP. Mas em casos de rutura de stock, os animais terão prioridade sobre a cerveja, prevê a investigação.



A escassez de cevada poderá naturalmente resultar num aumento do preço da cerveja, nalguns casos para o dobro. Por exemplo, em alguns casos um pack de seis cervejas poderá custar 15 libras (cerca de 17 euros na conversão atual). De acordo com a investigação, este aumento poderá ser predominante em países ricos e apreciadores da bebida, como a Bélgica, Canadá, Dinamarca e Polónia.



Cerveja, vinho ou cacau serão "bens de luxo"



Sendo a cerveja a bebida alcoólica mais popular a nível mundial, a notícia poderá causar alguma consternação entre os apreciadores. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde publicados em 2014, a cerveja é a segunda bebida alcoólica mais consumida no Luxemburgo, só ultrapassada pelo vinho. No entanto, entre os países do Benelux, o Grão-Ducado é o mais 'sóbrio'.



Estudos anteriores sugerem que o mesmo poderá acontecer com o vinho ou o cacau, que serão considerados cada vez mais "bens de luxo", refere Dabo Guan. Em relação à cerveja, o impacto das alterações climáticas não está tão estudado como no caso do vinho ou chocolate. Neste sentido, o professor alerta que "um equilíbrio dos stocks de cerveja tem um impacto na estabilidade do entretenimento e educação na sociedade".



Catarina Osório



