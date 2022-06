O Governo prevê disponibilizar um total de 225 milhões de euros (ME) para ajudar as empresas afetadas pelo aumento dos preços da energia.

Preços da energia

Pacote de 225 ME poderá ajudar até 200 empresas do Grão-Ducado

Diana ALVES O Governo prevê disponibilizar um total de 225 milhões de euros (ME) para ajudar as empresas afetadas pelo aumento dos preços da energia.

É um pacote de ajudas que poderá beneficiar entre 150 e 200 empresas, de acordo com o projeto de lei apresentado esta sexta-feira aos deputados da comissão parlamentar tripartida.

O pacote prevê dois regimes de ajudas. Uma das ajudas destina-se às empresas consideradas grandes consumidoras de energia, como as grandes padarias ou siderúrgicas.

Esta ajuda deverá cobrir parte dos custos adicionais mensais em matéria de gás natural e eletricidade. Para ter direito a este apoio, o consumo de energia da empresa tem de equivaler a 3% do seu volume de negócios.

A segunda ajuda contemplada no projeto de lei visa, especificamente, as despesas acrescidas resultantes do aumento do preço do gasóleo e destina-se a empresas dos setores dos transportes, da construção e da produção artesanal de alimentos. Estes apoios virão complementar um pacote de ajudas que já foi implementado.

Segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, o preço dos produtos derivados do ouro negro disparou 49,7% no espaço de um ano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.