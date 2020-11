Pacote de 1,8€ biliões de euros. Conselho e Parlamento Europeu chegam a acordo

Negociações de dez semanas sobre o orçamento 2021-27 e o Plano de Recuperação acabaram hoje em acordo entre as duas instituições.

Telma MIGUEL Negociações de dez semanas sobre o orçamento 2021-27 e o Plano de Recuperação acabaram hoje em acordo entre as duas instituições.

O acordo precisa ainda de consentimento formal tanto do Parlamento Europeu como do Conselho, mas o caminho para chegar lá está praticamente terminado. Resta ainda aos Estados-membros começarem o processo de ratificação para tornar o pacote de recuperação Próxima Geração EU (de 750€ mil milhões) e o orçamento multianual (1.074€) operacional já em janeiro do próximo ano.



Uma das questões levantadas pelo Parlamento Europeu quando foram encetadas as negociações políticas foi a falta de dinheiro para programas como o Horizon, de investigação científica e inovação, para os programas de saúde e para o programa de troca de estudantes, Erasmus.

No acordo de hoje, foi autorizado um extra de mais 15€ mil milhões de euros para estes programas que os parlamentares consideravam sub-orçamentados.

A questão das datas para serem criados os novos impostos, um dos aspetos que o Parlamento fez finca-pé, por não estarem definidas, acabou também por ficar contida no acordo. Assim, a Comissão irá propor impostos sobre as empresas digitais e taxas de carbono nas fronteiras a serem introduzidos no máximo a 1 de janeiro de 2023. São estes impostos que a União Europeia irá cobrar pela primeira vez na história que servirão para pagar o empréstimo de 750€ mil milhões que irá contrair nos mercados internacionais.

Igualmente contido neste acordo, está o mecanismo de proteção do dinheiro europeu, normalmente conhecido como de Estado de direito, que impede que o orçamento comunitário financie governos que violem princípios democráticos. Este princípio foi aprovado no passado dia 5 de novembro, e é visto como um meio de regimes com tendências autocráticas, como a Hungria e a Polónia, refrearem os seus impulsos.

Além da aprovação formal no Parlamento Europeu e no Conselho falta apenas a ratificação nos vários parlamentos nacionais da autorização para que a Comissão Europeia peça empréstimos, ou como se diz no jargão técnico, recursos próprios.

