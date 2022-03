"A tentativa de Putin de dividir-nos é evidente", diz o ministro da Economia alemão.

Crise na energia

Países do G7 recusam pagar energia em rublos. Rússia ameaça cortar fornecimento de gás

Os países do G7 consideraram esta segunda-feira, com unanimidade, que a exigência de Moscovo de pagamento em rublos do gás russo é "inaceitável", declarou o ministro da Economia alemão, Robert Habeck.

"Todos os ministros do G7 estiveram de acordo sobre o facto de se tratar de uma violação unilateral e clara dos contratos existentes (...) o que significa que um pagamento em rublos não é aceitável", disse Habeck, após uma reunião em formato virtual com os seus homólogos do G7.

"Penso que esta exigência pode ser interpretada com o facto de Putin estar encostado à parede", afirmou, em alusão ao Presidente russo, Vladimir Putin, que anunciou na semana passada que Moscovo deixaria de aceitar o pagamento em euros e em dólares nas exportações de gás para a União Europeia.

O Kremlin já reagiu a esta recusa. O deputado russo, Ivan Abramov, citado pela Reuters, afirmou que a recusa por parte do G7 em pagar gás russo em rublos pode mesmo levar levar a uma interrupção inequívoca no fornecimento energético.

Na semana passada, Putin deu o prazo de sete dias às autoridades russas para organizarem um novo sistema de liquidação em rublos. "Pedimos às empresas abrangidas para não responderem à exigência de Putin", disse ainda Robert Habeck, acrescentando que a Rússia "não é um fornecedor de confiança".

Com esta exigência, "a tentativa de Putin de dividir-nos é evidente", acrescentou o ministro da Alemanha, país que preside este ano ao G7, grupo que inclui ainda Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá, Japão e Itália.

O Presidente russo explicou que esta decisão foi tomada em reação ao congelamento de ativos da Rússia decidida pelos países ocidentais para sancionar Moscovo pela invasão da Ucrânia.

