Presidente da Comissão Europeia vai ser uma das presenças no Grão-Ducado, na sexta-feira, para aprovar formalmente o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) do país.

Pós covid-19

Luxemburgo acolhe reuniões do Eurogrupo e Ecofin esta quinta e sexta-feira

Henrique DE BURGO Além dos ministros das Finanças e Economia europeus, a Presidente da Comissão Europeia vai ser uma das presenças no Grão-Ducado para aprovar formalmente o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) do país.

O Luxemburgo acolhe esta quinta e sexta-feira as reuniões do Eurogrupo e do Econfin. O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, vai representar o Grão-Ducado nos dois encontros, no Centro de Convenções Europeu em Kirchberg.

Na reunião desta quinta-feira, os 19 ministros das Finanças e Economia da zona euro vão abordar os relatórios de supervisão das ajudas externas a Portugal, Chipre, Irlanda e Espanha, e também a situação na Grécia.

Já na reunião do Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin), agendada para sexta-feira e presidida por Portugal, Pierre Gramegna e os homólogos europeus vão debater, entre outros temas, o relançamento económico, a união bancária, as criptomoedas e questões relativas aos impostos.



Von der Leyen na lista de presenças

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen vai ser uma das presenças nas reuniões, na sexta-feira, 18 de junho, para aprovar formalmente o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) do Grão-Ducado.

Portugal tem luz verde para o plano europeu pós covid-19 A partir de meados de setembro, o dinheiro começará a chegar a Lisboa. O Plano de Recuperação e Resiliência português foi o primeiro a ser aprovado.

Leyen começou um périplo por Portugal no início da semana, o primeiro país a aprovar o Plano de Recuperação e Resiliência. No total, ao abrigo do Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR), Portugal vai receber 16,6 mil milhões, dos quais 13,9 mil milhões em subsídios e 2,7 mil milhões em empréstimos que chegarão para apoiar projetos até ao final de 2026.

Nos próximos dias também o Grão-Ducado conhecerá o montante que lhe será atribuído na era pós-covid.

