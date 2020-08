O setor automóvel luxemburguês registou em julho um novo recorde de vendas no espaço de um ano, com 5.509 novos registos de matrículas.

Pós-confinamento. Venda de carros regista novo recorde num ano

De acordo com os dados do instituto de estatísticas luxemburguês (Statec), foram registadas mais 713 vendas do que em julho de 2019 (4.796). Apesar das restrições ligadas à covid-19, desde janeiro de 2019 só os meses de março (5.621) e abril (5.642) desse ano foram superiores a julho deste ano (5.509)

Comparando já com os meses precendentes deste ano, a retoma das vendas tem sido progressiva desde abril (1.192), mês em que muitos concessionários estiveram encerrados devido ao estado de emergência decretado no país. Nesse mês foi registada uma quebra de vendas só ultrapassada por dezembro de 2003, habitualmente com menos vendas, já que precede o início de festival automóvel, em janeiro.

No entanto, olhando para os últimos sete meses, as vendas registaram uma quebra de quase menos 10 mil veículos em relação ao mesmo período do ano passado. Sem surpresas, a marca Volkswagen continua a ser a preferida entre os residentes do Luxemburgo, com 620 carros vendidos no mês de julho, seguida pela Mercedes e BMW.

