Economia 2 min.

Outro apoio. Governo já gastou 1,3 milhões de euros em anúncios nos media

Só o Saint Paul arrecadou pelo menos 258 mil euros. À frente só a RTL. Até aqui, foram 343.560 euros em publicidade institucional.

Só em anúncios publicitários, os cofres do Grão-Ducado injetaram cerca 1,3 milhões de euros nos principais orgãos de comunicação social luxemburgueses, entre março e dezembro de 2020. "Estou contente por podermos contar com meios de comunicação social profissionais. Porque se tivesse de confiar apenas nas redes sociais para descobrir o que está certo e o que está errado, seria muito, muito difícil", já se tinha congratulado o primeiro-ministro Xavier Bettel logo no início da pandemia.

De resto, estes 1.347.637,31 euros serviram um duplo objetivo. Se por um lado, compensaram as quebras publicitárias nos media, também deram uma ajuda significativa ao Governo no que respeita ao esclarecimento da população em relação à pandemia e às medidas restritivas que a têm acompanhado.

Pódio

Por continuarem a ser os mais influentes entre a população, a RTL, o Saint Paul e o L'Essentiel receberam as maiores fatias do bolo. Só a RTL arrecadou 343.560 euros. De acordo com o relatório, citado pelo Reporter, que vem pôr a nu o investimento do Executivo na comunicação, a primeira campanha publicitária difundida pelo grupo de Kirchberg custou mais de 17 mil euros.

Imediatamente atrás o grupo que publica o Luxemburger Wort, o Télécran, o Contacto e o Luxembourg Times somou 258 mil euros em publicidade. Em terceito lugar no pódio, o L'Essentiel recebeu cerca de 140 mil euros.

Segundo o gabinete do primeiro ministro, o público alvo, ou alcançar a "maior proporção possível da população", é crucial para a seleção.

"Por esta razão, foi escolhida uma mistura de meios tradicionais e digitais, isto também sempre em relação às línguas comuns que estão presentes na vida quotidiana no Luxemburgo", confirmou o Ministério de Estado ao Reporter que, por sua vez, expõe o facto da inexistência de critérios gerais sobre a forma como os meios de comunicação são selecionados.

A título de exemplo, numa escala mais pequena, a estação de rádio comunitária Radio ARA, por exemplo, recebeu praticamente 20 mil euros. O semanário "woxx", que colaborou recentemente com o Le Monde para a investigação OpenLux, imprimiu três campanhas por 14 mil euros. Com a primeira página dedicada à informação do Governo sobre a covid-19 múltiplas vezes o D'Lëtzebuerger Land somou praticamente 70 mil euros.









