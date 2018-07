“Aptoide apresenta queixa contra a Google”. Quem lê o título da notícia nos jornais e na Internet não percebe, à primeira vista, que por trás da Aptoide estão dois portugueses a trabalhar em Lisboa. O Contacto falou com Paulo Trezentos, um dos fundadores da Aptoide, uma app store alternativa para sistemas operativos Android. O engenheiro de formação contou um bocadinho da história da empresa ao Contacto e os motivos que o levaram a apresentar uma queixa contra a Google.

Economia 4 min.

Os portugueses que processaram a Google

Paula CRAVINA DE SOUSA O Contacto falou com um dos fundadores da Aptoide, uma das empresas que apresentaram queixa contra a Google. Paulo Trezentos explica por que motivo considera que a multinacional tem práticas anti-concorrenciais que prejudicam os ’players’ alternativos do mercado móvel. A primeira queixa foi aperesentada em 2014, mas há duas semanas seguiu mais uma.





“Aptoide apresenta queixa contra a Google”. Quem lê o título da notícia nos jornais e na Internet não percebe, à primeira vista, que por trás da Aptoide estão dois portugueses a trabalhar em Lisboa. O Contacto falou com Paulo Trezentos, um dos fundadores da Aptoide, uma app store alternativa para sistemas operativos Android. O engenheiro de formação contou um bocadinho da história da empresa ao Contacto e os motivos que o levaram a apresentar uma queixa contra a Google. Um dos processos foi mesmo entregue semanas antes de a Comissão Europeia condenar a multinacional norte-americana a pagar uma multa recorde de 4,3 mil milhões de euros por abuso de posição dominante.

A Aptoide foi lançada em 2011 por Paulo Trezentos, engenheiro informático de formação, e por Álvaro Pinto, que vem da área de Direito. Encontraram-se em projetos anteriores e juntaram-se para a Aptoide. Paulo Trezentos explica que, “ao contrário da Apple, num ecossistema aberto como o Android faz sentido haver diversidade de app stores”. Por isso, “a proposta foi a de dar flexibilidade ao utilizador em termos da oferta”.

Já no mercado enfrentaram a concorrência e consideraram que a Google tinha práticas anti-concorrenciais que os prejudicavam no mercado móvel. Assim, três anos depois de se terem lançado, em junho de 2014 decidiram apresentar uma queixa junto da Direção-Geral da Concorrência (Digicom), um organismo da Comissão Europeia.

Paulo Trezentos indica que a queixa original incide em duas partes principais. Por um lado, a Google tinha um acordo com os fabricantes que fazia com que a app store deles aparecesse no ecrã principal. “Se o fabricante quisesse ter antes a nossa, não podia”, diz. Por outro lado, o segundo ponto da queixa tem a ver com o chamado ’bundling’, em que os serviços são apresentados em pacote aos fabricantes. Na prática, a Google “diz ao fabricante: ou vocês levam os serviços todos que temos ou não levam nenhum”, refere o fundador da Aptoide. “E por serviços entenda-se mapas, app store, Gmail, Youtube, etc. Ora, fazer o’bundling’ torna muito difícil para a concorrência individual de cada um destes serviços ter alternativa. Portanto, o nosso segundo ponto da queixa era precisamente o ’unbundling’ dos serviços”.

Mas as queixas da dupla da Aptoide não ficam por aqui. “Há duas semanas fizemos uma adenda” ao processo que já corre. A equipa verificou que em alguns telemóveis surge uma mensagem do Google Play (a app store da Google), a dizer que a Aptoide é ’malware’ e pergunta ao utilizador se quer remover a app do dispositivo. “E mesmo que o utilizador não o faça, a Google App esconde a nossa aplicação”, clarifica. Mas quantos são “alguns telemóveis”? Paulo Trezentos admite que é difícil quantificar, mas estima que afeta cerca de dois milhões de utilizadores. E o problema continua. Ora, a solução foi alertar a Comissão para mais esta questão. O engenheiro de formação argumenta que a Aptoide é “100% segura” e para isso baseia-se em estudos científicos internacionais e em investigadores independentes.

A Aptoide conta atualmente com cerca de 200 milhões de utilizadores e 75 trabalhadores. A maioria está em Portugal, uma está em Singapura e quatro no sul da China, onde há vários fabricantes de telemóveis. Em 2017, lançou também uma moeda digital.

As multas recorde da Google

As práticas de abuso de posição dominante da Google têm sido castigadas pela Comissão Europeia. Na semana passada, Bruxelas aplicou uma multa nunca antes vista à multinacional norte-americana, de 4,3 mil milhões de euros. O problema reside no facto de a empresa obrigar os fabricantes a instalarem o Google como motor de busca e o navegador Chrome. Além de pagar a coima, a Google terá de travar este comportamento. Paulo Trezentos considera que “é um passo importante para que a Google possa ’play by the rules’” (jogar respeitando as regras, na tradução).

Mas aquela não foi a única sanção aplicada pela Comissão. Há pouco mais de um ano, em junho de 2017, a empresa tinha sido condenada a pagar 2,4 mil milhões de euros (na altura também um valor recorde, tendo sido agora ultrapassado). Desta vez, estava em causa o sistema de comparação de preços da Google. A investigação da Comissão concluiu que a empresa punha em destaque, no seu motor de busca, o seu próprio serviço de comparação de preços, despromovendo assim os serviços de comparação de preços das empresas concorrentes nas suas páginas de resultados de pesquisa.