O gigante asiático representa 70% da produção deste tipo de moedas em todo o mundo.

Os "mineiros" de criptomoedas deixam de produzir na China

Os "mineiros" de moedas criptográficas cessaram a sua atividade na China depois de Pequim ter proibido o setor, naquele que foi o maior golpe contra o negócio deste tipo de moedas.

Estes profissionais, que fazem funcionar, por exemplo, a rede bitcoin, são recompensadas com criptomoedas e esta atividade chegou a ser muito rentável no passado.

Um comité do Conselho de Estado chinês, liderado pelo vice-primeiro-ministro Liu He, revelou estas medidas proibicionistas na sexta-feira passada como parte dos esforços do gigante asiático para se defender contra os riscos financeiros. Esta é a primeira vez que este organismo centra a sua atenção na extração de moeda virtual, um grande negócio na China que representa até 70% da oferta mundial de divisas criptográficas.

Várias empresas do setor, tais como a HashCow, BTC.TOP e Huobi, cessaram as suas operações no país asiático. A HashCow anunciou mesmo que vai deixar de comprar novas plataformas de bitcoin, enquanto que a Huobi pretende concentrar-se noutros países.

Os "mineiros" destas moedas criptográficas utilizam equipamento informático cada vez mais poderoso ou plataformas especialmente concebidas para verificar transações de moeda virtual num processo que produz criptomoedas recentemente cunhadas.

"A mineração de criptomoedas consome muita energia, o que vai contra os objetivos de neutralidade de carbono da China", explicou Chen Jiahe, diretor de investimentos da Novem Arcae Technologies, com sede em Pequim, especificando ao mesmo tempo que as medidas também procuram travar o comércio especulativo das moedas digitais.

Na opinião de Chen, se a "loucura" das moedas criptográficas não for contida, pode acabar como a crise da tulipa do século XVII, que é muitas vezes considerada como a primeira bolha financeira da história. "Se a bolha da moeda virtual rebentar, o que restaria seriam simplesmente alguns códigos informáticos", acrescentou.

Na sequência da notícia das medidas de Pequim, o bitcoin viu o seu valor baixar 17% no domingo, o que significa que já está quase 50% abaixo do seu máximo histórico de mais de 64.700 dólares por unidade atingido em abril.

