Vêm aí novos impostos. A ideia parece certa, mas não se sabe ainda quando nem como. A culpa é da saída do Reino Unido da União Europeia. É que o grupo dos 27 vai ter de arranjar forma de compensar a redução que o Brexit vai provocar no orçamento comunitário.

Os impostos do futuro

A União Europeia (UE) prepara-se para lidar com menos entre 12 a 15 mil milhões de euros no seu orçamento anual, por causa do Brexit. Alerta vermelho? Não. Um dos alertas será mesmo verde. É que uma das formas de ’tapar’ aquele buraco orçamental é através da criação de um imposto verde, com o objetivo de penalizar quem mais polui.

Mas além daquele há mais dois impostos na calha: sobre transações financeiras e um imposto digital. A receita é simples – procurar outras fontes de dinheiro para compensar a perda provocada pela saída do Reino Unido do bloco dos 28.

A ideia foi debatida, na semana passada, numa reunião informal do Conselho Europeu. A questão orçamental é ainda mais premente, tendo em conta que, na reunião da passada sexta-feira, a UE comprometeu-se ainda a contribuir mais para áreas como segurança, defesa e migrações. Estes dois fatores (Brexit e mais dinheiro para aquelas áreas) levarão a um aumento das contribuições de cada país para o orçamento comunitário, mas também à necessidade de encontrar outras fontes de receita. Deverá ser pela via daqueles três impostos, embora ainda nada esteja definido; este foi o início do debate de ideias. A reunião teve outro ponto importante na agenda: a sucessão do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Impostos sobre o ambiente pouco eficazes

A proposta da criação de mais impostos foi discutida uma semana depois de a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) ter publicado um estudo sobre a tributação da energia, com conclusões muito pouco favoráveis em relação aos atuais impostos de 42 países. O relatório conclui que os impostos ambientais são “mal concebidos do ponto de vista ambiental e de arrecadação de receita”.

A OCDE afirma mesmo que há poucas provas de uma melhoria na utilização dos impostos ambientais para combater os desafios que se colocam com as mudanças ambientais e climáticas. O documento nota que o debate em torno dos impostos sobre o carbono é intenso, mas levou apenas a uma ação tímida; ação que é, por sua vez, insuficiente para gerar alterações significativas nas taxas aplicadas. Mas a OCDE vai mais longe: considerações políticas relacionadas com a competitvidade e com a equidade das famílias são parcialmente responsáveis por este cenário. Paralelamente existe a influência exercida por determinados grupos de interesse. Ora, o organismo liderado por Angel Gurría avisa que, apesar de, em alguns casos, estes fatores serem justificáveis, não se pode negar que a sua existência constitui uma barreira às reformas necessárias.



E a tributação no Luxemburgo?

O Luxemburgo tem ainda trabalho a fazer na área do ambiente. Com o plano Rifkin e a sustentabilidade como pano de fundo, o Grão-Ducado continua a ser o país com maior número de carros por mil habitantes. São 661 em cada mil habitantes em 2016, de acordo com o Eurostat, valor bem acima dos cerca de 500 da média europeia. Isto deve-se, segundo o gabinete de estatística da UE, ao facto de o Luxemburgo ter muitos trabalhadores fronteiriços, que circulam com carros da empresa registados no país.

Por outro lado, o Grão-Ducado tem impostos sobre combustíveis mais baixos do que os países vizinhos. A OCDE alerta para o facto de, dado ser um país central, o Luxemburgo atrair o chamado turismo de combustível, levando a que privados e empresas encham o depósito do lado de cá da fronteira. As receitas aumentam pelos motivos errados, já que há mais carros e mais poluição por esta via.

Ao mesmo tempo, as receitas com impostos ambientais representam menos de 2% do Produto Interno Bruto (PIB), mais precisamente 1,75% em 2016 (dados mais recentes do Eurostat). E as receitas têm vindo a cair: depois de atingirem mais de mil milhões de euros, estão agora nos 929 milhões.

No entanto, é preciso ter em conta que a redução de receita dos impostos verdes pode resultar de um de dois fatores: ou porque as taxas são baixas e diminuem ou porque os impostos estão a exercer o efeito pretendido e os consumidores passaram a ter um comportamento mais ecológico, poluindo menos.

Além dos alertas daqueles dois organismos, os baixos preços de energia são uma vantagem económica competitiva, o que pode complicar o equilíbrio entre a importância de atrair empresas para o país e os objetivos ambientais. A fábrica de iogurtes gregos Fage vai instalar-se no Luxemburgo, implicando elevados consumos de energia, água e outros recursos.

Outro exemplo tem a ver com a Google, que está a equacionar a hipótese de instalar um ’data center’ no Luxemburgo. A acontecer a multinacional será a maior consumidora de eletricidade do Grão-Ducado, à frente da ArcelorMittal.



Imposto digital e sobre transações financeiras Os novos impostos ainda não estão desenhados. Mas a ideia de criar um imposto sobre transações financeiras já não é nova. Remonta a 2016, quando o ex-primeiro-ministro italiano, Mario Monti, liderou um grupo de especialistas, onde também participou o comissário para os Assuntos Económicos, Pierre Moscovici. A ideia foi polémica e não chegou a ir para a frente. Incluía um imposto sobre as transações financeiras, não só bancárias, mas também sobre os mercados financeiros. Quanto ao chamado imposto digital, alguns países da UE têm feito pressão para tributar as multinacionais tecnológicas nos países onde fazem lucro. No fundo, ao contrário do que acontece agora, em que é muito difícil perceber onde é que aquelas empresas geram valor e onde têm presença efetiva. Esta será a ideia mais avançada e Moscovici já disse que quer apresentar este plano até ao final de março.



