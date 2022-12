Os custos crescentes de aquecimento e electricidade estão a levar os europeus a encontrar formas de reduzir o seu consumo de energia.

Economia 3 min.

Crise energética

Os europeus estão à procura de formas de rentabilizar a utilização de energia em casa

Bloomberg Os custos crescentes de aquecimento e electricidade estão a levar os europeus a encontrar formas de reduzir o seu consumo de energia.

A subida das contas de aquecimento e electricidade estão a pressionar os europeus a encontrar formas que lhes permitam reduzir o consumo de energia e reduzir os custos.

Mats Johansson instalou 30 painéis solares com uma capacidade de produção de 13,5 quilowatts na sua casa em Halmstad, sudoeste da Suécia, no início deste ano. A nação tem algumas das maiores taxas de consumo de energia per capita da Europa - em grande parte graças aos invernos frios com poucas horas de luz do dia - o que significa que as medidas para reduzir o consumo compensam ainda mais. A poupança equivale a "muito dinheiro para mim", disse Johansson. Os seus painéis solares produziram mais energia do que a sua família utiliza e pouparam até agora cerca de 22.000 coroas ($2.098) este ano.

Os esforços de Johansson estão a ser espelhados em casas por toda a Europa depois da invasão russa da Ucrânia ter provocado a pior crise energética das últimas décadas. O aumento dos custos de vida está a forçar as famílias a reduzir as despesas, e as autoridades estão a encorajar activamente os consumidores a refrear a utilização de energia. Dois terços dos lares suecos relataram ter feito melhorias em casa nos últimos seis meses, o que inclui a mudança para iluminação mais eficiente, bem como a selagem de janelas e portas.

70% dos alemães dizem ter gasto dinheiro em produtos de poupança de energia este ano, e no Reino Unido cerca de um quarto disseram que estavam a considerar fazer mudanças relacionadas com a eficiência nas suas casas, de acordo com um inquérito de Maio. Apesar de tais esforços para poupar energia, os líderes do continente dizem que é necessário fazer mais para reduzir o consumo de gás natural, com as instalações de armazenamento a registarem um rápido declínio nas últimas semanas, no meio da primeira verdadeira onda de frio na região. É provável que o problema se intensifique durante as futuras estações de Inverno, quando a região não pode contar com o abastecimento russo. "O facto de tantos terem reunido conhecimentos, alterado o seu consumo de energia e estarem também a planear implementar medidas futuras é positivo dadas as circunstâncias", disse Robert Andren, director-geral da Agência de Energia da Suécia. As mudanças que estão a ser feitas agora podem fazer uma diferença "muitos anos no futuro".

A Grã-Bretanha lançou no mês passado um pacote de um bilião de libras que visa melhorar o isolamento das casas menos eficientes em termos energéticos do país. Na Alemanha, um programa semelhante que já existia antes da crise foi adaptado este ano para encorajar a renovação de edifícios mais antigos, tornando-o disponível a mais pessoas.

O enfoque na optimização energética também suscitou interesse nas chamadas "casas passivas" - edifícios de energia ultra-baixa que foram conceptualizados pela primeira vez no rescaldo da crise petrolífera dos anos 70. Combinam várias técnicas de construção, isolamento e ventilação para reter e reutilizar o calor corporal, eliminando a necessidade de sistemas de aquecimento convencionais. A sueca Fiskarhedenvillan, uma empresa que constrói vários tipos de casas, diz ter visto uma procura crescente dos seus modelos passivos desde o início da crise energética.

Norrsken, uma empresa britânica que também fabrica tais casas, bem como janelas energeticamente eficientes, diz que tem havido um "aumento definitivo" do número de pessoas que se interrogam sobre a melhoria das suas janelas e portas. Embora o seu trabalho nos últimos 12 meses tenha consistido em 66% de novas construções, nos últimos 2 meses, as melhorias nas casas representaram mais de metade das suas encomendas. Para muitos consumidores, contudo, a compressão do seu custo de vida pode tornar inatingíveis a curto prazo as despesas com a renovação das suas casas.

Isto significa que é mais fácil reduzir o consumo de electricidade, tais como desligar as luzes ou utilizar aparelhos de baixo consumo.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.