O ano termina em alta histórica para as 500 pessoas mais ricas do planeta, que somaram mais de um bilião de euros às suas fortunas nos últimos 12 meses.

Os 500 mais ricos do mundo terminam 2019 mais ricos que nunca

O ano termina em alta histórica para as 500 pessoas mais ricas do planeta, que somaram mais de um bilião de euros às suas fortunas nos últimos 12 meses.

As grandes fortunas do mundo nunca tiveram tanto dinheiro como no final de 2019. O ano termina em alta histórica para as 500 pessoas mais ricas do planeta, que somaram mais de um bilião de euros às suas fortunas nos últimos 12 meses, aumentando a sua riqueza total em 25% para 5,2 biliões de euros, de acordo com o índice Bloomberg. O homem mais sortudo em 2019 é o francês Bernard Arnault, que termina a década com 37,7 mil milhões a mais. O presidente da Louis Vuitton, Moët Hennessy (LVMH) é o terceiro homem mais rico do mundo, atrás apenas de Jeff Bezos e Bill Gates, com uma fortuna de 94 mil milhões de dólares. A forte subida da bolsa de valores da empresa francesa, que acaba de acrescentar a lendária marca americana Tifanny ao seu conglomerado de marcas de luxo, aumentou a fortuna do magnata em 33,5 mil milhões de euros no último ano, dando-lhe acesso ao clube exclusivo de 100 bilionários.

A lista é liderada por Jeff Bezos com uma fortuna estimada de 103 mil milhões de euros, seguido de Bill Gates com 101 mil milhões de euros.